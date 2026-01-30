Двухкомнатную квартиру предоставили семье ростовчанина, погибшего из-за БПЛА

В Ростове-на-Дону матери и 4-летнему малышу, оставшимся без главы семьи и жилья из-за БПЛА, предоставили двухкомнатную квартиру в маневренном фонде. Жилплощадь выделили на время восстановления пострадавшего дома. Об этом рассказала председатель городской думы Лидия Новосельцева.
— К моменту выписки мамы и сына администрация города, как и обещала, предоставила маневренный фонд: новую комфортабельную двухкомнатную квартиру в современном ЖК. Уже завезли и устанавливают новую мебель, подключили отопление, электричество и газ, — сообщила в своем телеграм-канале Лидия Новосельцева.
Мама ребенка еще находится на лечении, а малыш пока живет с бабушкой.
Напомним, атака БПЛА произошла утром 14 января. В ростовской Левенцовке пострадала многоэтажка, в двух квартирах дома произошел пожар, в других жилых помещениях здания выбило стекла. В одной из квартир после удара погиб мужчина, его супруга и сын вовремя вышли в коридор и смогли спастись, им потребовалась медицинская помощь.
