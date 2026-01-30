Ричмонд
-11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диалог двух культур: в Астане исполнят одну из самых известных симфоний мира

8 февраля в театре «Астана Балет» состоится концерт Симфонического оркестра «From the Fjords to the New World» — музыкальное путешествие от северной романтики Норвегии к симфонической мощи Нового Света, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

В одной программе соединятся произведения двух выдающихся композиторов XIX века — Эдварда Грига и Антонина Дворжака. Их музыка представляет разные культурные миры и национальные традиции, объединённые глубиной чувств, яркой мелодикой и масштабом художественного мышления. На сцене выступит Симфонический оркестр театра «Астана Балет» под управлением главного дирижёра Армана Уразгалиева.

Первое отделение концерта посвящено творчеству Эдварда Грига — композитора, ставшего символом норвежской музыкальной культуры и северной поэтики. Прозвучат фрагменты из музыки к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт», наполненные яркими образами и контрастными настроениями:

«Утро», «Танец Анитры», «В пещере горного короля».

Также в первом отделении будет исполнен Концерт для фортепиано с оркестром ля минор Эдварда Грига — одно из самых известных сочинений мировой фортепианной литературы, в котором сочетаются романтический размах, виртуозность и исповедальная лирика.

Солирующую партию исполнит Народная артистка Республики Казахстан, лауреат государственных премий, выдающийся пианист — Жания Аубакирова.

Во втором отделении будет исполнено одно из величайших симфонических произведений мировой музыки — Симфония № 9 «Из Нового Света» Антонина Дворжака.

Симфония была написана в 1893 году во время пребывания композитора в США и стала своеобразным музыкальным мостом между Европой и Америкой. В этом произведении органично соединились европейская симфоническая традиция и интонации американского фольклора, создав масштабный и выразительный образ Нового Света — мира простора, движения и внутренней силы.

Симфония состоит из четырёх частей — от торжественного и напряжённого начала до мощного, драматичного финала, в котором перекликаются темы всего произведения. Особенно известна вторая часть — Largo, с её проникновенной, почти молитвенной мелодией.

«Из Нового Света» — это не только музыкальное путешествие, но и глубокий рассказ о человеке вдали от родины, о встрече с новым миром и о неразрывной связи с собственными корнями.

Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше