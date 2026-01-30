Диалог двух культур: в Астане исполнят одну из самых известных симфоний мира

Симфония была написана в 1893 году во время пребывания композитора в США и стала своеобразным музыкальным мостом между Европой и Америкой. В этом произведении органично соединились европейская симфоническая традиция и интонации американского фольклора, создав масштабный и выразительный образ Нового Света — мира простора, движения и внутренней силы.