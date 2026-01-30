Диалог двух культур: в Астане исполнят одну из самых известных симфоний мира

В одной программе соединятся произведения двух выдающихся композиторов XIX века — Эдварда Грига и Антонина Дворжака. Их музыка представляет разные культурные миры и национальные традиции, объединённые глубиной чувств, яркой мелодикой и масштабом художественного мышления. На сцене выступит Симфонический оркестр театра «Астана Балет» под управлением главного дирижёра Армана Уразгалиева.
Первое отделение концерта посвящено творчеству Эдварда Грига — композитора, ставшего символом норвежской музыкальной культуры и северной поэтики. Прозвучат фрагменты из музыки к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт», наполненные яркими образами и контрастными настроениями:
«Утро», «Танец Анитры», «В пещере горного короля».
Также в первом отделении будет исполнен Концерт для фортепиано с оркестром ля минор Эдварда Грига — одно из самых известных сочинений мировой фортепианной литературы, в котором сочетаются романтический размах, виртуозность и исповедальная лирика.
Солирующую партию исполнит Народная артистка Республики Казахстан, лауреат государственных премий, выдающийся пианист — Жания Аубакирова.
Во втором отделении будет исполнено одно из величайших симфонических произведений мировой музыки — Симфония № 9 «Из Нового Света» Антонина Дворжака.
Симфония была написана в 1893 году во время пребывания композитора в США и стала своеобразным музыкальным мостом между Европой и Америкой. В этом произведении органично соединились европейская симфоническая традиция и интонации американского фольклора, создав масштабный и выразительный образ Нового Света — мира простора, движения и внутренней силы.
Симфония состоит из четырёх частей — от торжественного и напряжённого начала до мощного, драматичного финала, в котором перекликаются темы всего произведения. Особенно известна вторая часть — Largo, с её проникновенной, почти молитвенной мелодией.
«Из Нового Света» — это не только музыкальное путешествие, но и глубокий рассказ о человеке вдали от родины, о встрече с новым миром и о неразрывной связи с собственными корнями.
Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.