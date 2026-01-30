Блюда из Казахстана и Армении попали в список самой невкусной еды в мире

Греческая кухня признана самой вкусной в мире.
Обновлённый рейтинг стран с самой вкусной и невкусной едой года опубликовали на портале World Population Review.
Второе место заняла итальянская кухня. Тройку лидеров замкнула Мексика.
Четвёртое и пятое места с одинаковыми баллами заняли Турция и Испания.
Всего в рейтинг вошли 99 стран. Национальные кухни Казахстана и Армении с одинаковым баллом 3,9 расположились на 92-м и 93-м местах.
Замкнула рейтинг Никарагуа со средним баллом 3,86.
