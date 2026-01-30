Ричмонд
Блюда из Казахстана и Армении попали в список самой невкусной еды в мире

Греческая кухня признана самой вкусной в мире.

Обновлённый рейтинг стран с самой вкусной и невкусной едой года опубликовали на портале World Population Review.

Второе место заняла итальянская кухня. Тройку лидеров замкнула Мексика.

Четвёртое и пятое места с одинаковыми баллами заняли Турция и Испания.

Всего в рейтинг вошли 99 стран. Национальные кухни Казахстана и Армении с одинаковым баллом 3,9 расположились на 92-м и 93-м местах.

Замкнула рейтинг Никарагуа со средним баллом 3,86.

Ранее диетолог Наталья Павлюк назвала «опасным» холодец со слоем жира.

Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с RT рассказала, какой рацион поможет организму справляться с морозной погодой зимой.