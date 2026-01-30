В УГНТУ будут готовить экспертов по российскому ПО

«Специалисты, которые умеют интегрировать решения разных производителей российского ПО в единую экосистему, сейчас очень востребованы. В “Газпром нефти” высокий спрос на таких экспертов — и это касается не только Уфы, где у нас большой ИТ-кластер. Нам нужны такие кадры в Москве, Петербурге, в других региональных центрах. Новая лаборатория в УГНТУ даст молодым специалистам возможность прокачать навыки, которые сразу найдут применение в современной цифровой нефтяной компании, а также будут актуальны практически в любой индустрии», — приводятся в сообщении слова ректора корпоративного университета «Газпром нефти» Ильи Дементьева.