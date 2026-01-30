В УГНТУ будут готовить экспертов по российскому ПО

УФА, 30 января. /ТАСС/. Мультивендорная IT-лаборатория для подготовки экспертов по российскому программному обеспечению открылась в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ). Студенты будут изучать передовые технологии и решения лидеров IT-рынка — группы Астра, BPMSoft и Р7, проект реализован при поддержке «Газпром нефти», сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Состоялось открытие мультивендорной ИТ-лаборатории для подготовки экспертов по российскому ПО. Она поможет студентам и молодым специалистам получить практические навыки работы с передовыми цифровыми инструментами, востребованными в технологических компаниях из разных индустрий. Проект реализован при поддержке “Газпром нефти” — одного из самых крупных работодателей для ИТ-специалистов в промышленности», — говорится в сообщении.
Обучающиеся смогут изучить и освоить передовые технологии и решения нескольких ведущих российских IT-вендоров — группы Астра, BPMSoft и Р7. Они будут моделировать бизнес-процессы, разрабатывать, тестировать и внедрять прикладные решения. Лаборатория также станет центром повышения квалификации и переподготовки в IT-направлении для сотрудников компаний-партнеров университета и всех желающих, указано в сообщении.
«Специалисты, которые умеют интегрировать решения разных производителей российского ПО в единую экосистему, сейчас очень востребованы. В “Газпром нефти” высокий спрос на таких экспертов — и это касается не только Уфы, где у нас большой ИТ-кластер. Нам нужны такие кадры в Москве, Петербурге, в других региональных центрах. Новая лаборатория в УГНТУ даст молодым специалистам возможность прокачать навыки, которые сразу найдут применение в современной цифровой нефтяной компании, а также будут актуальны практически в любой индустрии», — приводятся в сообщении слова ректора корпоративного университета «Газпром нефти» Ильи Дементьева.
По словам представителей российских вендоров ПО, крупнейшие промышленные компании уже перешли на отечественные решения и ждут новых специалистов, умеющих работать с ними. Ожидается, что мультивендорная лаборатория даст именно такие возможности.