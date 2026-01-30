Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пользователи Т-банка пожаловались на сбои в работе мобильного приложения

Более тысячи пользователей Т-банка пожаловались на сбои в работе приложения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пользователи Т-банка жалуются на работу мобильного приложения, уже насчитывается более тысячи жалоб, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

«Жалоб — много (час: 1531, сутки: 1648)», — указывается на сайте сервиса по данным на 12.30 мск.

Пользователи сообщают, что мобильное приложение банка не работает, оплата не проходит.

Так, больше всего за последний час поступило сообщений о сбоях в работе Т-Банка в Санкт-Петербурге (4%), Москве (3%) и области (2%), Самарской и Ленинградской областей — по 2% соответственно.

В Т-Банке РИА Новости в свою очередь рассказали, что у небольшого числа клиентов наблюдались краткосрочные сбои в переводах. «Сейчас все работает в штатном режиме», — заверили в банке.