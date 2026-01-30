В Петербурге выставили на продажу два колеса обозрения

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Два колеса обозрения выставлены на продажу в Санкт-Петербурге, один из аттракционов продает парк «Диво остров» за 60 миллионов рублей, другой, в парке Есенина, за 11,2 миллиона рублей намеревается реализовать частное лицо, следует из объявлений о продаже.
На сайте «Авито» размещено объявление о продаже 55-метpового колеса обозрения парка аттракционов «Диво остров» c пропускной способностью 1850 человек в час. Колесо обозрения изготовлено в Италии в 2013 году, вес конструкции — 223 тонны.
«Техническая и эксплуатационная документация в наличии, успешное прохождение ежегодного технического освидетельствования на протяжении 12 лет эксплуатации», — говорится в объявлении.
Также на сайте объявлений частное лицо предлагает еще одно колесо обозрения за 11,2 миллиона рублей. Аттракцион высотой 30 метров находится в парке Есенина в Санкт-Петербурге. Продавец предлагает самовывоз за счет покупателя.
Парк аттракционов «Диво остров» работает на Крестовском острове в Петербурге более 20 лет. В зимнее время парк закрыт. По данным местных СМИ, в 2025 году там установили новое колесо обозрения высотой 70 метров.