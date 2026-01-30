В Петербурге выставили на продажу два колеса обозрения

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Два колеса обозрения выставлены на продажу в Санкт-Петербурге, один из аттракционов продает парк «Диво остров» за 60 миллионов рублей, другой, в парке Есенина, за 11,2 миллиона рублей намеревается реализовать частное лицо, следует из объявлений о продаже.