Раскрыт механизм, ускоряющий старение клеток при сбоях в системе починки ДНК

Эти наблюдения показали, что мелкие мутации в структуре белка SPRTN, не выводящие его полностью из строя, приводят не только к накоплению повреждений в структуре ДНК, но и также способствуют «побегу» ее фрагментов за пределы ядра клетки в ее цитоплазму. Присутствующие в ней защитные системы распознают эти фрагменты ДНК как угрозу, что провоцирует мощнейшую внутриклеточную воспалительную реакцию и заставляет клетку вырабатывать сигнальные молекулы, привлекающие внимание иммунитета.