В Ростове врачи спасли почку пациентке с онкологией

В Ростове-на-Дону врачи провели высокотехнологичную операцию женщине с уротелиальным раком верхних мочевых путей. Медикам удалось удалить опухоль, сохранив пациентке почку и ее функцию. Об этом сообщили в донском минздраве.
Компьютерная томография выявила новообразование в верхней группе чашечек левой почки. Последующая уретероскопия с биопсией подтвердила диагноз — папиллярная уротелиальная карцинома низкой степени злокачественности.
После рассмотрения случая на онкологическом консилиуме специалисты приняли решение отказаться от традиционной в таких случаях радикальной операции по удалению почки и мочеточника. Вместо этого специалисты выполнили операцию через минимальный кожный доступ под контролем эндоскопа, что позволило точечно удалить патологическое образование.
Послеоперационный период прошел без осложнений, и пациентка благополучно восстановилась.
