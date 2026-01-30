В Ростове врачи спасли почку пациентке с онкологией

После рассмотрения случая на онкологическом консилиуме специалисты приняли решение отказаться от традиционной в таких случаях радикальной операции по удалению почки и мочеточника. Вместо этого специалисты выполнили операцию через минимальный кожный доступ под контролем эндоскопа, что позволило точечно удалить патологическое образование.