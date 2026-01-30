На Камчатке после сильнейшего землетрясения произошло изменение водоносных пород

Деформация пород — это процесс, при котором частицы пород смещаются, что приводит к изменению размеров, объема или формы отдельностей или участков массивов. По мнению ученого, именно такие процессы привели к разным сейсмическим аномалиям после землетрясения. Это проявлялось в появлении разломов, изменении активности геотермальных источников и вулканов.