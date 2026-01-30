На Камчатке после сильнейшего землетрясения произошло изменение водоносных пород

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Произошедшее в прошлом году землетрясение на Камчатке, ставшее самым сильным с 1952 года, сопровождалось изменением водоносных пород земной коры. Такими данными поделился Алексей Соломатин, сотрудник Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
«Сильнейшее землетрясение на Камчатке сопровождалось региональным растяжением и последующими значительными деформациями водоносных пород в верхней части земной коры», — говорится в докладе ученого, представленном на всероссийской научной конференции «Прямые и обратные задачи сейсмики».
Деформация пород — это процесс, при котором частицы пород смещаются, что приводит к изменению размеров, объема или формы отдельностей или участков массивов. По мнению ученого, именно такие процессы привели к разным сейсмическим аномалиям после землетрясения. Это проявлялось в появлении разломов, изменении активности геотермальных источников и вулканов.
«Огромная протяженность очага землетрясения, подвижки в плоскости разрыва до 40 м на поверхности вызвали комплекс геодинамических аномалий, проявившихся следующими эффектами: начало и активизация извержений ряда вулканов, понижение уровней воды в скважинах, прекращение разгрузки ряда месторождений, появление нового гейзера-скважины», — отмечается в докладе.
Утром 30 июля 2025 года у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.