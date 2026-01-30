Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке после сильнейшего землетрясения произошло изменение водоносных пород

Это проявлялось в появлении разломов, изменении активности геотермальных источников и вулканов.

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Произошедшее в прошлом году землетрясение на Камчатке, ставшее самым сильным с 1952 года, сопровождалось изменением водоносных пород земной коры. Такими данными поделился Алексей Соломатин, сотрудник Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

«Сильнейшее землетрясение на Камчатке сопровождалось региональным растяжением и последующими значительными деформациями водоносных пород в верхней части земной коры», — говорится в докладе ученого, представленном на всероссийской научной конференции «Прямые и обратные задачи сейсмики».

Деформация пород — это процесс, при котором частицы пород смещаются, что приводит к изменению размеров, объема или формы отдельностей или участков массивов. По мнению ученого, именно такие процессы привели к разным сейсмическим аномалиям после землетрясения. Это проявлялось в появлении разломов, изменении активности геотермальных источников и вулканов.

«Огромная протяженность очага землетрясения, подвижки в плоскости разрыва до 40 м на поверхности вызвали комплекс геодинамических аномалий, проявившихся следующими эффектами: начало и активизация извержений ряда вулканов, понижение уровней воды в скважинах, прекращение разгрузки ряда месторождений, появление нового гейзера-скважины», — отмечается в докладе.

Утром 30 июля 2025 года у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше