В Омске МЧС проверило крепость льда на Иртыше и риски для зимней рыбалки

В Омске в затоне судоремонтного завода инспекторы ГИМС провели акцию «Безопасный лед». В ее рамках сотрудники ГУ МЧС России по Омской области совместно с представителями СМИ проверили на крепость лед, предупредили рыбаков и поговорили с ними о безопасности.
Несмотря на будний день в дату рейда и морозную погоду, на льду затона собрались около десяти человек. Кто-то уже с удочкой в руках, другие с упорством и задором сверлили новые лунки и обустраивали место рыбалки.
«Спустившись с крутого склона, инспекторы направились к ближайшему рыбаку, который уже внимательно рассматривал идущую к нему “делегацию”. Сотрудник МЧС России задал вполне обыденный для здешних мест вопрос: “А вы знаете, какая здесь толщина льда?” Немного задумавшись, рыбак ответил: “Сантиметров семьдесят, лёд безопасен”. Старший инспектор ГИМС Сергей Лазаренко при помощи специальной деревянной линейки померил толщину льда в уже пробуренной лунке, его толщина составила 60 сантиметров», — сообщила пресс-служба ведомства.
Несмотря на большую толщину, находиться на льду не всегда безопасно. Стоит учитывает множество факторов: наличие подводных течений, теплых родников, стоков вод и уровня воды в реке. Сильное течение или резкий спад воды в реке может напрямую повлиять на состояние и крепость льда. Постоянно текущая вода образует проталины или может истончить лед, что приведет к его разрушению под тяжестью человека. Обо всем этом напомнил рыбакам Лазаренко.
Также в МЧС напомнили, что необходимости иметь при себе веревку и «зацеп», заостренный крюк или металлический штырь, при помощи которого можно подтянуться и вылезти из полыньи. Рыбаки выслушали рекомендации получили памятку с мерами предосторожности и телефонами экстренных служб.
