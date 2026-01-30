В Омске МЧС проверило крепость льда на Иртыше и риски для зимней рыбалки

Несмотря на большую толщину, находиться на льду не всегда безопасно. Стоит учитывает множество факторов: наличие подводных течений, теплых родников, стоков вод и уровня воды в реке. Сильное течение или резкий спад воды в реке может напрямую повлиять на состояние и крепость льда. Постоянно текущая вода образует проталины или может истончить лед, что приведет к его разрушению под тяжестью человека. Обо всем этом напомнил рыбакам Лазаренко.