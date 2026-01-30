В Башкирии продолжают дорожать овощи

Башстат опубликовал данные об изменении потребительских цен в республике с начала года. Анализ показал, какие продукты подорожали сильнее всего за неделю.
В топ-10 самых подорожавших товаров вошли в основном овощи и фрукты: Так, огурцы свежие выросли в цене на +6,3%. Средняя цена за кило овоща теперь составляет 295,33 ₽/кг. Свекла столовая подорожала на 3,6%. Средняя цена — 36,24 ₽/кг, а морковь выросла в стоимости на 2,8%. Средняя цена составляет 35,50 ₽/кг.
Также в список подорожавшие продуктов вошли:
— Яблоки: +1,9%. Средняя цена — 151,03 ₽/кг.
— Картофель: +1,8%. Средняя цена — 35,23 ₽/кг.
— Маргарин: +1,1%. Средняя цена — 285,09 ₽/кг.
— Хлеб из пшеничной муки: +0,85%. Средняя цена — 110,62 ₽/кг.
— Печенье: +0,76%. Средняя цена — 283,20 ₽/кг.
— Рыба мороженая неразделанная: +0,64%. Средняя цена — 295,68 ₽/кг.
— Соль поваренная пищевая: +0,64%. Средняя цена — 13,34 ₽/кг.
При этом на некоторые товары, такие как помидоры, капуста, свинина и ряд круп, цены, наоборот, немного снизились.
