В Башкирии продолжают дорожать овощи

В топ-10 самых подорожавших товаров вошли в основном овощи и фрукты: Так, огурцы свежие выросли в цене на +6,3%. Средняя цена за кило овоща теперь составляет 295,33 ₽/кг. Свекла столовая подорожала на 3,6%. Средняя цена — 36,24 ₽/кг, а морковь выросла в стоимости на 2,8%. Средняя цена составляет 35,50 ₽/кг.