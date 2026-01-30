Власти Петербурга объяснили просьбу включить телефон при входе в метро

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Сотрудники метрополитена в Санкт-Петербурге могут попросить пассажиров включить экран смартфона в связи с мерами безопасности, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.
В ходе прямой линии с вице-губернатором один из жителей города поинтересовался, почему в метро начали озвучивать объявление о том, что пассажиры при входе должны по требованию сотрудников метрополитена предъявлять включенные смартфоны.
«Метрополитен, как и любой объект транспортной инфраструктуры, является объектом транспортной безопасности, таким же, как и аэропорты, и вокзалы. Поэтому на сегодняшний день мы применяем повышенные меры безопасности. Время непростое», — сказал Поляков в эфире Телеканала «Санкт-Петербург».
Он попросил жителей и гостей города отнестись к этому с пониманием.
«Просят просто включить экран, при этом не надо даже снимать блокировку. Включили экран, показали, что это телефон, а не что-то другое, и пошли дальше. Это просто требование транспортной безопасности», — сказал вице-губернатор.