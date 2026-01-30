Жить в долг не запретишь: казахстанцы не боятся высоких процентов по кредитам

Потребительские займы выросли всего на 0,5% до 16,7 трлн тенге. Для декабря это крайне спокойная, почти инертная траектория. На этом фоне ипотека, напротив, ускорилась. Она прибавила 108 млрд тенге (1,6%) и достигла 7 трлн тенге. Вероятно, здесь сыграли роль государственные стимулы и желание граждан успеть вложить средства в недвижимость до конца отчетного периода.