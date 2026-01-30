Ричмонд
14 домов и школа остались без отопления и горячей воды в Ростове

Новые коммунальные отключения произошли в двух районах Ростова.

Источник: Комсомольская правда

14 многоквартирных домов и школа остались без отопления и горячей воды в двух районах Ростова-на-Дону. Причины — дефекты на подающем трубопроводе. Об этом 30 января сообщает компания ООО «Ростовские тепловые сети» (РТС).

В Ленинском районе города из-за дефекта в переулке Доломановском тепло и нагретая вода не поступают в одиннадцать домов на Гвардейском, 5, 11, 13, Доломановском, 70, 70/1, 70/2, 72, 82, Малюгиной, 105, 107, Лермонтовской, 11, а также в школу № 78 на Красноармейской, 5.

В Первомайском районе города дефект обнаружили на улице Думенко. Коммунальные ограничения коснулись трех многоквартирных домов по адресам: на Думенко, 13, 13б, 13 В.

Для проведения ремонта задействовали аварийные бригады и спецтехнику. Работы планируют завершить 30 января, уточняют в РТС.

