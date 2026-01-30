Ричмонд
В Бодайбо открыли пункты временного размещения после отключения тепла

Жители некоторых домов остались без тепла и горячей воды.

Источник: Комсомольская правда

В Бодайбо открыли пункты временного размещения после отключения отопления и горячей воды. Напомним, 30 января в городе ввели режим повышенной готовности из-за аварии на сетях и остановки работы нескольких котельных.

— Пункты открыты в МБОУ НОШ № 35 и МКДОУ детский сад № 1 «Золотой ключик», — уточнили в пресс-службе администрации.

Жители, проживающие в домах без отопления, должны связаться с администрацией городского поселения для решения вопросов, связанных с размещением в пунктах временного проживания. Тем временем следственный комитет Иркутской области завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 156 жителям Бодайбо пересчитают плату за отопление после аварии на котельной.