Россия заняла первое место среди стран СНГ в рейтинге лучших кухонь

Кухни Казахстана и Армении попали в список самой невкусной еды в мире.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия оказалась первой среди стран СНГ в рейтинге лучших кухонь мира от World Population Review, блюда из Казахстана и Армении попали в число самых невкусных.

В общем списке Россия заняла 35-е место. Из других постсоветских стран Литве досталось 39-е место, Украине — 43-е, Азербайджану — 56-е, Белоруссии — 75-е, Латвии — 78-е. Ниже всего оценили кухню Казахстана (92-е место) и Армении (93-е).

Лидерами рейтинга стали Греция, Италия и Мексика.

Авторы уточнили, что список составлялся на основании анализа порядка 400 тысяч других рейтингов, и подчеркнули субъективность такой оценки национальной кухни.

Ресурс World Population Review основан в 2013 году. На своем сайте он представляет актуальные данные, статистику, карты и графики по демографии, экономике, здравоохранению и социальным вопросам на основе данных ООН и других источников.

