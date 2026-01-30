В Омске выявлено 84 миграционных нарушения при проверке 725 объектов за два дня

За два дня совместной операции сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии провели масштабные проверки в сфере миграционного законодательства на территории Омска. Всего обследовано 725 объектов, по результатам которых выявлено 84 административных правонарушения. Общая сумма наложенных штрафов составила 200 тысяч рублей.
В Кировском административном округе задержаны двое граждан стран ближнего зарубежья, срок пребывания которых в Российской Федерации истек в прошлом году. Мужчины уклонялись от выезда на родину и находились на территории Омска незаконно. Судом им назначено наказание в виде штрафа с последующим принудительным выдворением за пределы страны.
На строящемся объекте дошкольного учреждения выявлены шесть иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без соответствующих разрешений. Все нарушители привлечены к административной ответственности. В отношении должностных лиц, допустивших мигрантов к работе, проводится дополнительная проверка для установления возможной причастности к нарушению миграционного законодательства.
Кроме того, возбуждено три уголовных дела по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении жительниц Омска. Две женщины временно зарегистрировали в своих квартирах пятерых иностранцев, а третья оформила регистрацию семи человек в частном доме без фактического предоставления жилого помещения. Уголовные дела направлены на дальнейшее расследование.
Прокуратура Омской области осуществляет надзор за соблюдением законодательства в ходе проведения проверочных мероприятий.
