В Омске выявлено 84 миграционных нарушения при проверке 725 объектов за два дня

В Кировском административном округе задержаны двое граждан стран ближнего зарубежья, срок пребывания которых в Российской Федерации истек в прошлом году. Мужчины уклонялись от выезда на родину и находились на территории Омска незаконно. Судом им назначено наказание в виде штрафа с последующим принудительным выдворением за пределы страны.