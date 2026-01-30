Минтруда сказало про восемь выходных дней в Беларуси в феврале 2026 года

В Минтруда заметили, что последний зимний месяц в нынешнем году состоит из 28 дней. То есть рабочих дней в феврале 2026 года выйдет 20 у белорусов, работающих пятидневку, и 24 при шестидневной рабочей неделе. Также в ведомстве сказали, сколько белорусы будут отдыхать в феврале.