Минтруда сказало про восемь выходных дней в Беларуси в феврале 2026 года

Министерство труда и социальной защиты сообщило, как белорусы будут работать и отдыхать в феврале 2026 года.
В Минтруда заметили, что последний зимний месяц в нынешнем году состоит из 28 дней. То есть рабочих дней в феврале 2026 года выйдет 20 у белорусов, работающих пятидневку, и 24 при шестидневной рабочей неделе. Также в ведомстве сказали, сколько белорусы будут отдыхать в феврале.
— Выходных и праздничных дней в феврале: восемь при пятидневке и четыре при шестидневке, — отметили в пресс-службе.
Таким образом, при 40-часовой рабочей неделе расчетная норма рабочего времени составит по 160 часов, как для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье, так и для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье.
В Минтруда напомнили, что расчетную норму рабочего времени на 2026-й определяет соответствующее постановление министерства (№ 95 от 16 сентября 2025-го).
