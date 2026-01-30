Ричмонд
Минтруда сказало про восемь выходных дней в Беларуси в феврале 2026 года

Минтруда сказало, что белорусы в феврале будут отдыхать восемь дней.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты сообщило, как белорусы будут работать и отдыхать в феврале 2026 года.

В Минтруда заметили, что последний зимний месяц в нынешнем году состоит из 28 дней. То есть рабочих дней в феврале 2026 года выйдет 20 у белорусов, работающих пятидневку, и 24 при шестидневной рабочей неделе. Также в ведомстве сказали, сколько белорусы будут отдыхать в феврале.

— Выходных и праздничных дней в феврале: восемь при пятидневке и четыре при шестидневке, — отметили в пресс-службе.

Таким образом, при 40-часовой рабочей неделе расчетная норма рабочего времени составит по 160 часов, как для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье, так и для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье.

В Минтруда напомнили, что расчетную норму рабочего времени на 2026-й определяет соответствующее постановление министерства (№ 95 от 16 сентября 2025-го).

Тем временем Минэнерго сделало заявление из-за прихода 30-градусных морозов в Беларусь.

А здесь мы подробнее писали о том, что известно о скандинавском антициклоне «Даниэль», который принесет морозы и арктический воздух.