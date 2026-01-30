СК: девушка, на которую упала глыба снега с крыши Dana Mall, все еще в больнице

Изначально по данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ст. 155 Уголовного кодекса Беларуси). Однако следствие установило, что причиной инцидента стала служебная халатность, в том числе из-за несоблюдения должностными лицами техники безопасности. По факту служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, также возбудили уголовное дело (ч.2 ст. 428 Уголовного кодекса Беларуси).