СК: девушка, на которую упала глыба снега с крыши Dana Mall, все еще в больнице

В Следственном комитете рассказали, что 17-летняя девушка, на которую с крыши торгового центра Dana Mall упала глыба снега, до сих пор находится в больнице. Подробности в Следственном комитете сообщили на «Радио-Минск», пишет агентство «Минск-Новости».
Ранее «Комсомолка» по информации СК сообщала, что упавшая с крыши Dana Mall снежная глыба травмировала 17-летнюю девушку. Несчастный случай произошел вечером 17 января.
В СК отметили, что после падения глыбы снега у девушки диагностировали тяжкие телесные повреждения.
— Пострадавшая находится в больнице под наблюдением врачей, — прокомментировал представитель СК Александр Суходольский.
Изначально по данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ст. 155 Уголовного кодекса Беларуси). Однако следствие установило, что причиной инцидента стала служебная халатность, в том числе из-за несоблюдения должностными лицами техники безопасности. По факту служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, также возбудили уголовное дело (ч.2 ст. 428 Уголовного кодекса Беларуси).
Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.
