СМИ: в Британии испугались российского грузового судна «Синегорск»

По данным DM, примерно в 400 метрах от «Синегорска» находилось пять подводных кабелей передачи данных, которые соединяют США, Канаду, Испанию и Португалию. Алисия Кернс, член парламента Великобритании, заявила:
Передвижения этого российского судна вызывают у нас глубокие подозрения, поскольку оно находится прямо над трансатлантическими глубоководными кабелями передачи данных.
Согласно газете The Telegraph, пока судно находилось в вынужденной остановке, на его борту проводились ремонтные работы. По истечении 14 часов британский военно-морской флот направил к сухогрузу ударный вертолет Wildcat с авиабазы Йовилтон с требованием покинуть территориальные воды Британии. После получения данного предписания «Синегорск» поднял якорь и вновь вышел в открытое море.
В Британии, по сведениям издания, проложено 45 кабелей, соединяющих страну с зарубежными государствами. Через них ежедневно проходят финансовые операции на сумму около 1,15 трлн фунтов, связывая Уолл-стрит с лондонским Сити, а европейские финансовые столицы — с североамериканскими партнерами.