СМИ: в Британии испугались российского грузового судна «Синегорск»

Королевский военно-морской флот Великобритании 14 часов следил за российским судном «Синегорск» в Бристольском заливе, после чего не выдержал и попросил российский сухогруз покинуть британские воды, пишут местные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: UK MOD
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье газеты Daily Mail говорится, что во вторник вечером грузовое судно «Синегорск» прибыло в Ла-Манш и из-за технической неисправности встало на якорь примерно в трех километрах от Майнхеда в Бристольском заливе. Тремя неделями ранее «Синегорск» заходил в торговый порт Архангельск.

По данным DM, примерно в 400 метрах от «Синегорска» находилось пять подводных кабелей передачи данных, которые соединяют США, Канаду, Испанию и Португалию. Алисия Кернс, член парламента Великобритании, заявила:

Передвижения этого российского судна вызывают у нас глубокие подозрения, поскольку оно находится прямо над трансатлантическими глубоководными кабелями передачи данных.

Алисия Кернс
член парламента Великобритании

Согласно газете The Telegraph, пока судно находилось в вынужденной остановке, на его борту проводились ремонтные работы. По истечении 14 часов британский военно-морской флот направил к сухогрузу ударный вертолет Wildcat с авиабазы Йовилтон с требованием покинуть территориальные воды Британии. После получения данного предписания «Синегорск» поднял якорь и вновь вышел в открытое море.

Как напоминает DM, в январе в Британии заявили, что Россия может «парализовать» страну, перерезав всего 60 подводных кабелей, по которым передается 99% британских данных.

В Британии, по сведениям издания, проложено 45 кабелей, соединяющих страну с зарубежными государствами. Через них ежедневно проходят финансовые операции на сумму около 1,15 трлн фунтов, связывая Уолл-стрит с лондонским Сити, а европейские финансовые столицы — с североамериканскими партнерами.

