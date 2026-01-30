СМИ: в Британии испугались российского грузового судна «Синегорск»

Согласно газете The Telegraph, пока судно находилось в вынужденной остановке, на его борту проводились ремонтные работы. По истечении 14 часов британский военно-морской флот направил к сухогрузу ударный вертолет Wildcat с авиабазы Йовилтон с требованием покинуть территориальные воды Британии. После получения данного предписания «Синегорск» поднял якорь и вновь вышел в открытое море.