В Самарской области предложили изменить правила начисления транспортного налога

В Самаре могут повысить мощность машин, за которые льготники не платят налоги.

Источник: Комсомольская правда

Правила начисления транспортного налога предложили изменить в Самарской области. Депутат Алексей Лескин выступил с инициативой повысить мощность автомобилей, за которые льготники не платят налог. Законопроект направлен на рассмотрение в Самарскую губернскую думу.

Сейчас в Самарской области от транспортного налога освобождаются ветераны боевых действий, пострадавшие от радиации, инвалиды, многодетные семьи и некоторые другие категории граждан. Но только если автомобиль имеет мощность до 100 лошадиных сил.

«Технологии не стоят на месте, мощность двигателей возрастает и уже далека от параметров, установленных действующими нормами», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Автор инициативы приводит в пример популярные марки легковых автомобилей, мощность который превышает 100 лошадиных сил. И предлагает новый норматив для льготы: мощность двигателя не должна превышать 150 лошадиных сил.