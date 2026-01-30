Ричмонд
Названы российские регионы, где пьют больше всего сидра

Жители Белгородской и Ленинградской областей чаще других в России покупали сидр.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Чаще всего во второй половине 2025 года россияне выбирали сидр в Белгородской, Ленинградской, Мурманской и Архангельской областях, а также в Коми, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак»).

«Популярнее всего этот напиток оказался в Белгородской области — там за июль-декабрь 2025 года на 1 тысячу человек пришлось 826 литров выпитого сидра. Следом идет Ленинградская область — там показатель составил 803 литра. На третьем месте — Мурманская область с 713 литрами, четвертом — Архангельская (702 литра). Замыкает пятерку регионов-любителей сидра Республика Коми (688 литров)», — рассказали в ЦРПТ.

А вот пиво крепостью свыше 8,6% больше всего предпочитают в Санкт-Петербурге, там за второе полугодие прошлого года выпили почти 12 литров напитка в расчете на одну тысячу человек. Второе место заняла Москва — 11,5 литра. В топ-5 также вошли Московская (почти 5,5 литра), Воронежская (5 литров) и Нижегородская (4,5 литра) области.

При этом по данным статистики, с которой ранее ознакомилось РИА Новости, потребление алкоголя в 2025 году снизилось в 67 регионах России. В декабре прошлого года потребление алкогольной продукции на душу населения уменьшилось до 8,06 литра за последние 12 месяцев с 8,39 литра на январь.