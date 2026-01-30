Названы российские регионы, где пьют больше всего сидра

А вот пиво крепостью свыше 8,6% больше всего предпочитают в Санкт-Петербурге, там за второе полугодие прошлого года выпили почти 12 литров напитка в расчете на одну тысячу человек. Второе место заняла Москва — 11,5 литра. В топ-5 также вошли Московская (почти 5,5 литра), Воронежская (5 литров) и Нижегородская (4,5 литра) области.