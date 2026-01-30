Молодой гвардии младший сержант из Омской области погиб на СВО

Администрация Знаменского района в своем паблике во «ВКонтакте» сообщила, при исполнении воинского долга в зоне СВО, проявив мужество и героизм, погиб житель района Антон Палешев. Случилось это еще 17 мая 2025 года, но стало известно точно лишь сейчас.