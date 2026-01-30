Ричмонд
Молодой гвардии младший сержант из Омской области погиб на СВО

20-летний житель Знаменского района пал в бою в мае 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Знаменского района в своем паблике во «ВКонтакте» сообщила, при исполнении воинского долга в зоне СВО, проявив мужество и героизм, погиб житель района Антон Палешев. Случилось это еще 17 мая 2025 года, но стало известно точно лишь сейчас.

Сельчанин был уроженцем Знаменского, ему в апреле прошлого года исполнилось лишь 20 лет.

«В июне 2024 года Антон Андреевич во время срочной службы заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Проходил военную службу по контракту в звании гвардии младший сержант на должности разведчик — гранатометчик разведывательного взвода разведывательной роты 143 мотострелкового полка (на БМП, мотострелковой дивизии) 127 мотострелковой дивизии 5 гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа в/ч 21634», — уточнили в администрации.

Также в некрологе добавили: молодой человек навсегда останется в памяти земляков как человек долга, истинный патриот своей Родины.

Прощание с Антоном состоится 31.01.2026 в Усть-Шише, на улице Советской, 25а (у мемориала воинам-землякам). Начало в 12:30.

Администрация Знаменского района выразила глубокое соболезнование родным и близким Антона Палешева.