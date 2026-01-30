Карантин из-за африканской чумы свиней ввели в Сальском районе Ростовской области

Карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС) ввели в Сальском районе Ростовской области. Распоряжение об этом подписал губернатор Юрий Слюсарь.
Очагом инфекции оказалась территория сальского индивидуального предпринимателя, специалисты обнаружили «ДНК вируса АЧС». Территорию закрыли для постронних, посещать ее могут только ветеринары и персонал, привлеченный «для ликвидации инфицированного объекта».
Также запрещено перемещение домашних животных, продуктов убоя и его переработки. Нельзя вывозить продукцию животноводства, в том числе корма.
Санитарные меры установили с 28 января 2026 года, они будут действовать до специального распоряжения.
Напомним, АЧС — опасное для животных заболевание, вакцины и лечения от которого на сегодняшний день не существует. Для человека инфекция не опасна, если продукты проходят 70-градусную термическую обработку.
