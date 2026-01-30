Цены на гостиничные номера в России выросли на 7% в 2025 году

«Онлайн-платформы сегодня помогают цифровизации и обелению рынка, в котором существуют. И это, в свою очередь положительно влияет на экономику отрасли, на бизнес, на доступность тех или иных услуг для конечного потребителя. Сфера туризма не исключение. В данном случае тревел-агрегаторы стоит рассматривать как площадку, которая дает доступ большому количеству отелей — и сетевых, и небольших региональных — к многомиллионной аудитории. Особенно, если речь идет о таких экосистемах как Яндекс, Т-Банк и другие. Пользователь все чаще платит за удобство поиска, поддержку за возможность выбирать на безопасной площадке и многое другое. И чаще всего этот запрос обеспечивают именно онлайн-агрегаторы. А приведенные гости — это не только желанный сценарий для бизнеса, но и в конечном счете важный вклад в экономику регионов», — говорит Левова.