Цены на гостиничные номера в России выросли на 7% в 2025 году

Стоимость гостиничного номера в России по итогам 2025 года в среднем выросла на 7%, сообщил в середине декабря прошлого года президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Он охарактеризовал этот показатель как «очень сдержанный», не превышающий инфляцию. 2026 год начался с общего обращения ряда крупнейших отельных сетей и турорганизаций к Яндекс Путешествиям на фоне новостей о грядущем повышении комиссии на 2% — прозвучали предостережения о том, что это негативно повлияет на развитие туриндустрии и сделает отели дороже для потребителей. В том, насколько обоснованы эти опасения и из каких слагаемых складывается стоимость гостиничного номера, разбиралась «Газета.Ru».
В прошлом году ряд игроков тревел-рынка объявил об изменении условий для партнеров — гостиниц. Летом и осенью об этом заявили такие крупные компании как Авито Путешествия, Bnovo, позднее о повышении комиссий для отельеров на 2% объявили Яндекс Путешествия. Еще позднее стало известно и об изменении условий других компаний, таких как Островок и Ozon Travel.
Среди тех, кто открыто сообщил об изменениях, фигурировала главная причина — инвестиции в развитие сервисов на фоне роста аудиторий и меняющейся экономической обстановки. Повышение цен затронуло все сферы экономики: согласно «Индексу деловой среды РСПП», 25% российских компаний подняли цены на свою продукцию. Ожидается, что до конца года цены поднимут и остальные. Основная причина — повышение НДС.
Однако такое объяснение удовлетворило не весь рынок. В конце декабря РСТ предложил Яндекс Путешествиям воздержаться от повышения комиссии, так как он может привести к нарушению функционирования рынка и непредсказуемым колебаниям цен. В январе к этому предложению присоединились отельные сети и другие туристические организации. В качестве аргументов они привели растущую нагрузку на гостиничный сектор и невозможность реализовать цели по развитию туриндустрии.
Туриндустрия vs высокий уровень эффективности.
Как следует из данных РСТ, рост цен на гостиничные номера в России наблюдался на протяжении нескольких лет. В 2024 году он составил почти 20%, а в 2025, чуть замедлившись, чуть больше 7%. При этом вместе с ценой рос и спрос — загрузка отелей достигла доковидных значений (70%), а число бронирований за 2025 год выросло в среднем на 6,3%. В числе причин изменений цен на гостиничном рынке эксперты называют динамику спроса и предложения, экономическую ситуацию, налогообложение и другие факторы.
Руководитель направления торговой и гостиничной аналитики IBC Real Estate Валерия Шураева связывает стремительный рост стоимости проживания в гостиницах России с несколькими факторами. Ключевые из них — удорожание строительства и отделки, высокая стоимость заемного финансирования, дефицит квалифицированных кадров в связи с низким уровнем безработицы и обучения, рыночная ситуация, а также нехватка качественного предложения в регионах.
«В России сейчас функционирует более 180 тысяч номеров (учитываются только сетевые и несетевые классифицированные объекты 3−5 звезд), что является недостаточным объемом для данного рынка. Во многих регионах страны за несколько лет объем турпотока вырос в несколько раз, при этом не появилось достаточное количество новых объектов. Ввиду чего собственники качественного номерного фонда имеют возможность повышать тарифы ввиду отсутствия конкуренции», — полагает Шураева.
При этом сам по себе рост цен в туриндустрии сомнений не вызывает, причем продолжается он уже несколько лет. По словам Шураевой, стоимость проживания зависит от региона, а также ценового сегмента и формата объекта.
«Что касается двух ключевых рынков — Москвы и Санкт-Петербурга, то по данным Hotel Advisors в выборке IBC Real Estate по итогам 2025 года средняя цена на номер выросла в Москве на 47% с 2023 года, составив 11,9 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге на 25%, составив 9,3 тыс. рублей. Рост тарифов наблюдается в гостиницах всех ценовых сегментов. Однако в 2025 году мы фиксируем, что темпы прироста показателя год к году заметно снижаются», — сообщила она.
Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов поделился оценками, согласно которым рост цен на гостиничные номера в 2025 году в сравнении с 2024 в среднем составил 15%, а в сезоне 2026 года ожидается рост на 10−12% — сказывается и замедление спроса со стороны туристов.
Повышение цен ожидаемо затронуло не только гостиницы. Агрегаторы, не повышающие расценки на протяжении нескольких последних лет, начали менять свои решения в 2025 году. Основная причина повышения комиссий по мнению экспертов — компенсация издержек на поддержание и развитие сервисов на фоне растущих расходов на свое содержание. Ситуация усугубляется отсутствием налоговых льгот и послаблений для тревел-сервисов, а также растущими затратами на техническую инфраструктуру, персонал и прочее. Чем крупнее компания — тем большие затраты необходимы для поддержания ее работоспособности, уверены эксперты. В такой ситуации даже растущая маржинальность ведет в конечном счете к покрытию убытков и дополнительных расходов.
«Если мы посмотрим с экономической точки зрения на онлайн-площадки, то увидим, что это IT-компания, которая фактически занимается продвижением гостиничных услуг, являясь как будто бы лидогенераторами, которые позволяют увеличить наполняемость гостиничных номеров. Что касается расходов, то это, естественно, в первую очередь IT-инфраструктура, серверные мощности, количество человеческих капиталов, которые связаны с разработкой витрин и потребительских механик, так называемого клиентского пути», — поясняет кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
По его словам, очевидно, что гостиницы будут сотрудничать с теми агрегаторами, где клиентский путь наиболее удобен и где на витринах можно сразу найти их отель. Все это требует достаточно серьезных вложений, особенно с учетом подорожания как программного, так и аппаратного обеспечения. Бархота полагает, что это во многом объясняет некую «инфляцию» у агрегаторов, которая наблюдается на рынке.
Призрак монополии.
Другим опасением отельных сетей, подписавшихся под письмом в адрес Яндекса, стало опасение по поводу доминирующего положения компании на тревел-рынке. Однако эксперты полагают, что ни о какой монополии на этом рынке речи не идет.
Тревел-рынок находится в активной стадии роста и при этом обладает всеми признаками высококонкурентного рынка, считает директор Союза электронной торговли, член совета при ФАС Георгий Багирян.
«При оценке любого рынка на предмет отсутствия возможной монополии стоит обращать внимание на несколько моментов. Среди них — наличие большого количество игроков, у которых нет возможности, что называется, насильно удерживать своих партнеров или пользователей в рамках одной площадки, — говорит Багирян. — Сюда же относится появление новых компаний на рынке, а также высокая конкуренция среди существующих игроков за партнеров и пользователей, благодаря росту качества продукта. Тревел-рынок на сегодняшний день — один из тех, в которых соблюдаются все эти признаки».
Сегодня рынок бронирований представлен большим количеством каналов, подтверждают эксперты. В их числе: прямые продажи (т.е. когда гость совершает бронирование на сайте отеля), классифайды (Авито, ЦИАН и пр.), продажи через туроператоров и турагентов, корпоративные продажи и многое другое. Все эти каналы в то же время разделяются по точкам входа аудитории — кто-то из путешественников предпочитает онлайн-форматы, кто-то по-прежнему ходит в офис туроператоров, планируя свою поездку. Точной оценки доли каждого из каналов на сегодняшний день нет. Однако одним из ключевых форматов получения постояльцев остаются прямые продажи, которые отели начали активнее развивать после ухода Booking, на долю которого приходилось 70−80% всех гостиничных бронирований России.
Например, в пресс-службе Cosmos Hotel Group «Газете.Ru» сообщили, что сегодня на собственные каналы (сайт, бронирование по телефону и на стойке) приходится 75% продаж. У сети Cronwell Hospitality Group этот показатель по итогам прошлого года находится на уровне 55−60%. Если говорить о более мелких и локальных игроках, то у них этот показатель составляет порядка 50%. Доля единичных игроков и того меньше. В частности, в среднем, по оценке крупных отельных сетей доля продаж их номерного фонда через Яндекс Путешествия составляет в среднем 2%, в некоторых случаях достигая показателя в 7%.
Дмитрий Богданов, говоря о доле прямых продаж среди отелей, отметил, что каждое предприятие выстраивает систему продаж по-своему, в зависимости от сегмента рынка и аудитории.
«Все зависит от бизнес-модели и собственно навыков управления, маркетинга у руководителей объектов размещения. Практика показывает, что наилучшие результаты в целом по году показывают те отели, которые мастерски владеют разными каналами продвижения и продаж, умеют сочетать прямые продажи с работой через агрегаторов, сотрудничая и с туроператорами, турагентами и корпоративными заказчиками», — отметил Дмитрий Богданов.
Тревел-агрегаторы как катализатор развития внутреннего туризма.
В национальном проекте «Туризм и гостеприимство» обозначены цели по увеличению числа туристических поездок по России до 140 млн к 2030 году, а также росту вклада туризма в валовой внутренний продукт до 5%. Сторон для выполнения общих целей несколько: государство, в т.ч. региональные власти, гостиницы, туроператоры, турагрегаторы и другие игроки рынка. В числе мер, которые уже были предприняты для достижения целей — продление нулевого НДС для гостиниц, гранты и субсидии на создание новых проектов и пр.
Одна из самых важных целей, которые отрасли предстоит решить сообща — повышение доступности туруслуг и развитие туристической инфраструктуры. Роли в этом процессе распределены: пока регионы развивают маршруты и добавляют новые события на карту, гостиницы обеспечивают встречу гостей на месте, а тревел-агрегаторы привлекают гостей в те или иные регионы. По мнению Софии Познанской, руководителя Центра исследований малых городов, онлайн-платформы создают понятную для массового туриста систему, которая помогает в планировании путешествия, а также создает прозрачную конкурентную среду, стимулируя владельцев размещения повышать качество услуг.
«Агрегаторы предоставляют готовую цифровую и маркетинговую инфраструктуру, что позволяет даже небольшим предпринимателям выходить на рынок без значительных инвестиций в собственные сайты и системы бронирования. А это уже поддержка бизнеса в малых городах», — отмечает она.
С ней согласна директор по стратегическим проектам Ассоциации больших данных (АБД) Ирина Левова.
«Онлайн-платформы сегодня помогают цифровизации и обелению рынка, в котором существуют. И это, в свою очередь положительно влияет на экономику отрасли, на бизнес, на доступность тех или иных услуг для конечного потребителя. Сфера туризма не исключение. В данном случае тревел-агрегаторы стоит рассматривать как площадку, которая дает доступ большому количеству отелей — и сетевых, и небольших региональных — к многомиллионной аудитории. Особенно, если речь идет о таких экосистемах как Яндекс, Т-Банк и другие. Пользователь все чаще платит за удобство поиска, поддержку за возможность выбирать на безопасной площадке и многое другое. И чаще всего этот запрос обеспечивают именно онлайн-агрегаторы. А приведенные гости — это не только желанный сценарий для бизнеса, но и в конечном счете важный вклад в экономику регионов», — говорит Левова.
Пока игроки договариваются между собой, россияне продолжают планировать будущие поездки, и то, насколько значимым будет последующий туристический спрос — общая задача всех участников рынка.