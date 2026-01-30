Создан ИИ, прогнозирующий осложнения болезней сердца у онкопациентов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Медики из Европы и Китая разработали ИИ, способный в 70−84% случаях точно оценивать риск преждевременной гибели, развития внутренних кровотечений и приступов ишемии у пациентов, одновременно страдающих от рака и сразу нескольких болезней сердца и сосудов. Об этом сообщила пресс-служба швейцарского Цюрихского университета.
«Разработанный нами поход учитывает то, как опухоль и болезни сердца и сосудов влияют друг на друга, что является большим шагом вперед в развитии персонализированной медицины. Он поможет лечащим врачам определить то, каким пациентам помогут инвазивные процедуры и интенсивная терапия при помощи лекарств, а каким больным все эти меры могут причинить больше вреда, чем пользы», — пояснил профессор Цюрихского университета (Швейцария) Томас Люшер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют ученые, появление многих типов опухолей в организме человека ведет к существенному увеличению риска развития смертельно опасных болезней сердца и сосудов, в том числе ишемии, инсультов, инфарктов и прочих тяжелых заболеваний. Это связано с тем, что некоторые новообразования способствуют развитию воспалений, образованию тромбов и других негативных перемен в работе кровеносной системы.
Данные перемены, а также характерную для индивидуальных пациентов предрасположенность к болезням сердца и сосудов, следует учитывать при подборе терапии для лечения рака, что пока удается сделать далеко не в каждом случае из-за отсутствия надежных инструментов для оценки рисков. Руководствуясь этой идеей, европейские и китайские медики изучили данные, собранные в ходе наблюдений за здоровьем 1,1 млн. жителей Британии, Швейцарии и Швеции с несколькими серьезными болезнями сердца и сосудов.
В ходе данных наблюдений у примерно 47 тыс. пациентов был выявлен рак, что дало ученым возможность оценить то, как появление новообразований влияло на риск гибели больных и на частоту развития осложнений болезней сердца и сосудов. Опираясь на эти сведения, медики обучили систему ИИ, которая анализирует разрозненные данные анализов и замеров и оценивает риск смерти или развития осложнений.
Последующие проверки работы этого алгоритма показали, что он точно оценил вероятность гибели для примерно 84% пациентов, а также корректно определил шансы развития сильных кровотечений и приступов ишемии у 70−79% больных. В перспективе, это позволит лечащим врачам оценивать риски развития осложнений у онкобольных с проблемным сердцем и сосудами и подбирать более безопасное и действенное лечение, подытожили исследователи.