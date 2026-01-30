Ричмонд
Визовые центры Канады в России прекратили прием документов

С 28 января канадские визовые центры в России прекратили прием документов для оформления виз. Объявление размещено на сайте правительства Канады.

Все новости РБК
Источник: РИА "Новости"

«С 28 января 2026 года визовые центры в России больше не принимают паспорта и другие документы», — говорится в сообщении. По каким причинам закрылись пункты — не уточняется.

Правительство страны предложило россиянам для оформления визы выбрать другой визовый центр, который находится за пределами России.

Ранее визу можно было оформить в шести центрах — в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.

В конце сентября 2025 года в России закрылись визовые центры Чехии. Теперь для получения визы россиянам необходимо обращаться напрямую в Консульский отдел Посольства Чешской Республики в Москве.