Визовые центры Канады в России прекратили прием документов

«С 28 января 2026 года визовые центры в России больше не принимают паспорта и другие документы», — говорится в сообщении. По каким причинам закрылись пункты — не уточняется.
Правительство страны предложило россиянам для оформления визы выбрать другой визовый центр, который находится за пределами России.
Ранее визу можно было оформить в шести центрах — в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.
В конце сентября 2025 года в России закрылись визовые центры Чехии. Теперь для получения визы россиянам необходимо обращаться напрямую в Консульский отдел Посольства Чешской Республики в Москве.