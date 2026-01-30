В Госдуме предложили ввести сбор с банков на поддержку «Почты России»

«Важно отметить, что у АО “Почта России” сформировались системные усугубляющиеся проблемы, выявленные Счетной палатой РФ при аудите использования средств, выделенных Обществу в 2020 — 2024 гг., в том числе в части увеличения вакантных ставок производственного персонала в несколько раз в связи с низким уровнем заработной платы, что свидетельствует о необходимости принятия срочных мер для повышения оплаты труда почтальонов», — добавляется в документе.