Ричмонд
-10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Базовое высшее образование введут в Самаре с 2026 года

В самарских вузах откажутся от бакалавриата и магистратуры.

Источник: Комсомольская правда

С 2026 года в Самаре введут базовое высшее образование. Вузы России, в том числе самарские, будут отказываться от бакалавриата и магистратуры. Вместо этого будет новая двухуровневая система высшего образования: базовое и специализированное.

В зависимости от специальности получить базовое высшее образование можно будет за 4−6 лет. Второй ступенью обучения в вузе станет специализированное высшее образование, но оно не будет являться обязательным. Получить его можно будет за 1−3 года.

Переход на эту систему образования начался еще в 2023 году, а завершить его планируют к 1 сентября 2026 года. При этом уже полученные дипломы о высшем образовании останутся действительными.