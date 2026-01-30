Базовое высшее образование введут в Самаре с 2026 года

С 2026 года в Самаре введут базовое высшее образование. Вузы России, в том числе самарские, будут отказываться от бакалавриата и магистратуры. Вместо этого будет новая двухуровневая система высшего образования: базовое и специализированное.
В зависимости от специальности получить базовое высшее образование можно будет за 4−6 лет. Второй ступенью обучения в вузе станет специализированное высшее образование, но оно не будет являться обязательным. Получить его можно будет за 1−3 года.
Переход на эту систему образования начался еще в 2023 году, а завершить его планируют к 1 сентября 2026 года. При этом уже полученные дипломы о высшем образовании останутся действительными.