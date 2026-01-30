«Завтра мы будем не нужны». Лукашенко сказал, заменит ли искусственный интеллект человека

В свою очередь Александр Лукашенко заметил, что, по его мнению, те кто придумал это определение, имели в виду, что искусственный интеллект заменит человека. На что услышал однозначный ответ Авакова, что этого не произойдет. Тот рассказал, что еще в пятидесятых годах прошлого века один из основоположников технической кибернетики Уильям Эшби в своей книге рассуждал, может ли машина быть умнее своего создателя.