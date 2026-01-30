«Завтра мы будем не нужны». Лукашенко сказал, заменит ли искусственный интеллект человека

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о том, может ли искусственный интеллект заменить человека, сообщила пресс-служба президента.
Об этом речь зашла во время посещения белорусским лидером предприятия «Планар». Гендиректора «Планара» Сергея Авакова Александр Лукашенко попросил высказаться по поводу развития искусственного интеллекта.
Аваков сказал, что само определение понятия «искусственный интеллект» постоянно меняется и пересматривается из-за быстрого развития технологий в данной сфере. Он подытожил, что ИИ представляет собой широкое понятие, некую систему принятия решений.
В свою очередь Александр Лукашенко заметил, что, по его мнению, те кто придумал это определение, имели в виду, что искусственный интеллект заменит человека. На что услышал однозначный ответ Авакова, что этого не произойдет. Тот рассказал, что еще в пятидесятых годах прошлого века один из основоположников технической кибернетики Уильям Эшби в своей книге рассуждал, может ли машина быть умнее своего создателя.
— Этот вопрос до сих пор остался риторическим, — подытожил руководитель «Планара».
И Александр Лукашенко подчеркнул также, что людей не заменит никакой «интеллект».
— Не надо нам париться и поститься по поводу того, что «Ах, искусственный интеллект. Завтра мы будем не нужны, все!». Спокойно надо все это воспринимать, — прокомментировал он.
В продолжение темы ИИ белорусский лидер еще рассказал о том, что эту технологию зачастую рекламируют работающие в данной сфере. Мол, порой люди сами что-то придумывают и боятся, считая это чем-то заоблачным и неведомым. Лукашенко с уверенностью заявил, что искусственный интеллект не станет заменой.
— Упокойтесь. Никто нас никогда не заменит. Никакой искусственный интеллект, — констатировал он.
А в качестве примера глава республики еще рассказал о современных авто, «читающих» дорогу. Мол, в их случае работает автоматика, которую придумали уже достаточно давно.
К слову, вот что ранее Александр Лукашенко рассказал про поездку на автомобиле с искусственным интеллектом: «Я так крепко задумался».
Также белорусский президент заявил, что не видит проблем в Минске, уточнив про одно «но».
Кроме того, глава Беларуси посоветовал, что делать с деньгами: «Копить, чтобы мертвым грузом лежали даже на счетах в банке, не надо».
Тем временем риелторы назвали средний возраст покупки белорусами первого жилья.