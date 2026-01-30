В Москве в выходные температура опустится до минус 25 градусов

«В Москве погода разная в выходные, у нас такое нередко бывает. 31-го числа — облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ночью — понижение температуры до минус 20 градусов, а по области минус 19 — минус 24, при северном ветре 4−9 метра в секунду. Днем в Москве повышение температуры до минус 13 — минус 14, по области минус 12 — минус 17, небольшое усиление ветра, он будет также северный 6−11 метра в секунду, гололедица», — сказала РИА Новости Макарова.