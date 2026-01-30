В Москве в выходные температура опустится до минус 25 градусов

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Температура в столичном регионе опустится до минус 20 — минус 25 градусов в выходные, ожидаются облачная погода с прояснениями, северный ветер до 11 метров в секунду и снег, интенсивность которого усилится к концу выходных, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В Москве погода разная в выходные, у нас такое нередко бывает. 31-го числа — облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ночью — понижение температуры до минус 20 градусов, а по области минус 19 — минус 24, при северном ветре 4−9 метра в секунду. Днем в Москве повышение температуры до минус 13 — минус 14, по области минус 12 — минус 17, небольшое усиление ветра, он будет также северный 6−11 метра в секунду, гололедица», — сказала РИА Новости Макарова.
Она отметила, что из-за ветра погода может казаться холоднее.
«Солнышка будет поменьше, чем в пятницу, поэтому, соответственно, нужно одеваться, немножко ограничить пребывание на свежем воздухе, но совсем незначительно. Исключать прогулки, конечно, не нужно», — добавил синоптик.
В воскресенье циклон, который поднимается с юго-востока к верхней Волге, окажет влияние и на территории Москвы и Московской области, пояснила Макарова.
«Будет идти небольшой снег. В ночные часы в Москве минус 20 — минус 22, по области минус 20 — минус 25. Днем снег умеренной интенсивности, в Москве минус 15 — минус 17, и по области минус 15 — минус 20, северный ветер 6−11 метров в секунду, тоже гололедица», — добавила собеседник агентства.