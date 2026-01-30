1666 человек лишились миллионов: в Уфе на мошенничестве поймали гендиректора крупной компании

Глобенко заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, способствовала раскрытию преступления и признала вину. Ленинский районный суд Уфы приговорил ее к 3,5 годам колонии общего режима. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба на общую сумму свыше 304 миллионов рублей. Подсудимая была взята под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.