1666 человек лишились миллионов: в Уфе на мошенничестве поймали гендиректора крупной компании

В Уфе вынесен приговор по уголовному делу о хищении денежных средств у почти 1,7 тысячи граждан. Генерального директора ООО «Золотой запас» Жанну Глобенко признали виновной по статье о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Об этом сообщают Объединенная пресс-служба судов Башкирии и прокуратура республики.
По данным ведомств, Глобенко вступила в преступную группу, в которую входили сотрудники ПАО «Роскомснаббанк» и ГК «Первый трест».
— Деятельность организованной группы была тесно связана с финансовыми операциями через банковские структуры и девелоперские проекты, что придавало видимость законности их действиям, — сообщает пресс-служба судов.
С марта 2018 по январь 2019 года соучастники, используя специально созданную инвестиционную платформу «Золотой запас», под видом заключения договоров займа обманным путем похитили средства 1666 физических лиц. Вкладчикам обещали доходность от 10 до 16% годовых, не имея реального намерения выполнять обязательства.
Общая сумма причиненного ущерба превысила 690 миллионов рублей. Обвинительное заключение по делу было утверждено в Генеральной прокуратуре РФ.
Глобенко заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, способствовала раскрытию преступления и признала вину. Ленинский районный суд Уфы приговорил ее к 3,5 годам колонии общего режима. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба на общую сумму свыше 304 миллионов рублей. Подсудимая была взята под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.
Материалы в отношении других участников организованной группы, включая трех лиц, объявленных в международный розыск, выделены в отдельное производство.
