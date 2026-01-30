Санитарка ПНИ в Кузбассе рассказала, как раздавала еду постояльцам

Министерство труда и соцзащиты Кузбасса сообщило, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо — в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.