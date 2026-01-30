Санитарка ПНИ в Кузбассе рассказала, как раздавала еду постояльцам

КЕМЕРОВО, 30 янв — РИА Новости. Санитарка психоневрологического интерната Прокопьевска рассказала РИА Новости, что из-за дефицита персонала ей приходилось самой раздавать еду постояльцам.
«Я санитарка, раздаю пищу получателям социальным услуг. Раздаю пищу, потому что одна санитарка на сто человек. Буфетчиц нету», — сказала собеседница.
Также, по ее словам, в обязанности санитарок по трудовому договору входят и функции курьера, и уход за телом умершего.
Министерство труда и соцзащиты Кузбасса сообщило, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо — в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.