Детеныши зауроподов были основой рациона хищных динозавров конца юрской эры

Ученые пришли к такому выводу при изучении необычайно богатого набора окаменелостей, найденных на территории знаменитого карьера «Сухая столовая гора» на территории североамериканского штата Колорадо. Первые раскопки в этом регионе начались еще в 1972 году, и с тех пор ученые обнаружили здесь тысячи останков динозавров и других живых существ, живших примерно в одну и ту же эпоху в конце юрской эры.