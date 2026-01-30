Детеныши зауроподов были основой рациона хищных динозавров конца юрской эры

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Зарубежные палеонтологи выяснили, что основой рациона питания хищных динозавров, живших на территории современных США в конце юрской эпохи, служили детеныши и молодые особи зауроподов — длинношеих четвероногих травоядных ящеров. Это позволяло хищникам процветать, не обладая мощным укусом или очень крупными размерами, сообщила пресс-служба британского Университетского колледжа Лондона (UCL).
«Мы впервые всесторонне оценили роль зауроподов в работе экосистем конца юрской эпохи. Огромные размеры взрослых особей зауроподов не позволяли им заботиться о кладках своих яиц и молодых особях. Их жизнь почти ничего не стоила, что помогало аллозаврам и другим хищникам данной эры выживать, поедая детенышей данных гигантских рептилий», — пояснил научный сотрудник UCL Кассиус Моррисон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу при изучении необычайно богатого набора окаменелостей, найденных на территории знаменитого карьера «Сухая столовая гора» на территории североамериканского штата Колорадо. Первые раскопки в этом регионе начались еще в 1972 году, и с тех пор ученые обнаружили здесь тысячи останков динозавров и других живых существ, живших примерно в одну и ту же эпоху в конце юрской эры.
Данное сосредоточение останков древних рептилий, в том числе шести видов зауропод, позволило ученым реконструировать облик экосистем, существовавших на территории Северной Америки около 150 млн лет назад. Для этого ученые определили размеры обнаруженных в карьере древних рептилий, а также измерили доли изотопов и изучили «рисунок» царапин и повреждений на их зубах и костях, отражающий их диету и конечную судьбу.
Эти расчеты показали, что центральную роль в работе экосистем конца юрской эры играли зауроподы, тогда как другие травоядные ящеры, в том числе стегозавры и прочие представители ящеротазовых динозавров, находились на периферии. В результате этого основным источником пищи для аллозавров и торвозавров, крупнейших хищных динозавров данной эпохи, служили детеныши и молодые особи диплодоков, камаразавров и прочих зауроподов.
По словам исследователей, данная картина экосистем радикально отличается от обстановки в тех же регионах Северной Америки в конце мезозоя, когда зауроподы утратили доминирующие позиции среди травоядных ящеров и на первый план вышли птицетазовые динозавры, такие как трицератопсы. Их распространение по Земле, как предполагают ученые, привело к появлению тираннозавров, обладавших мощным укусом, более острым зрением и крупными размерами, чем хищники конца юрской эры.