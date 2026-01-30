В Челнах медики вернули к жизни мужчину через 22 минуты после остановки сердца

В Набережных Челнах бригада скорой помощи вместе с родными пациента после 22 минут непрерывной реанимации вернули к жизни мужчину с остановкой сердца.
Мужчина пожаловался на острую боль в груди — один из ключевых признаков инфаркта. На место незамедлительно выехала бригада скорой помощи в составе фельдшеров Александры Пудиновой и Полины Покалевой. Быстрая диагностика подтвердила: ситуация критическая. Медики приступили к подготовке пациента к транспортировке в больницу. Но в этот момент у мужчины внезапно остановилось дыхание и сердце.
Не теряя ни секунды, фельдшеры начали сердечно-легочную реанимацию. Для повышения эффективности был задействован аппарат LUCAS для непрямого массажа сердца. Однако успех операции зависел не только от профессионализма медиков.
Рядом с пациентом находились его жена и сын. По четким инструкциям фельдшеров они включились в процесс: выполняли компрессии грудной клетки и вентиляцию легких с помощью мешка Амбу. Благодаря их помощи реанимационные мероприятия не прерывались ни на секунду, что сыграло ключевую роль в спасении жизни.
Напряженная работа продолжалась 22 минуты — потом случилось чудо: сердце пациента вновь забилось. Мужчину оперативно доставили в Больницу скорой медицинской помощи, где он был передан врачам в стабильном состоянии.