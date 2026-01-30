В Челнах медики вернули к жизни мужчину через 22 минуты после остановки сердца

Мужчина пожаловался на острую боль в груди — один из ключевых признаков инфаркта. На место незамедлительно выехала бригада скорой помощи в составе фельдшеров Александры Пудиновой и Полины Покалевой. Быстрая диагностика подтвердила: ситуация критическая. Медики приступили к подготовке пациента к транспортировке в больницу. Но в этот момент у мужчины внезапно остановилось дыхание и сердце.