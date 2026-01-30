Что изменится в России с 1 февраля 2026 года: индексация выплат и новые правила защиты прав потребителей

В материале разбираем, какие поправки начнут действовать в скором времени и что изменится в России с 1 февраля 2026 года.
Индексация социальных выплат
Одно из самых заметных изменений с 1 февраля — индексация различных социальных выплат. Размер пособий и льгот, таких как ежемесячные выплаты для семей с детьми, возрастает примерно на 5,6% — чтобы компенсировать рост цен и расходов.
Это также затрагивает суммы материнского капитала, которые корректируются с учетом инфляции и уже полученных ранее выплат. Такая мера помогает укрепить материальную поддержку семей и повысить покупательскую способность граждан.
Помимо этого пересчитываются компенсационные выплаты для льготников и ветеранов, что отражается в механизмах назначения пособий по уходу за ребенком и социальных компенсаций для отдельных категорий граждан.
Всего индексируют порядка 40 выплат по разным направлениям. С 1 февраля также запланировано повышение сумм компенсаций для инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Рост материнского капитала
В результате индексации размер материнского капитала увеличится: например, на первого ребенка он составит около 728 921 рубля, а на второго — до 963 243 рублей. Неиспользованные остатки по уже выданным сертификатам тоже будут пересчитаны.
Кроме того, размер единовременной выплаты при рождении ребенка вырастет почти до 28,5 тысячи рублей, а ежемесячная денежная поддержка женщинам, имеющим почетное звание «Мать-Героиня», увеличится до 76,5 тысячи рублей.
Повышенные выплаты пенсионерам
С 1 февраля пенсионеры, которым в январе исполнится 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Напомним, что размер последней в январе повысили до 9584,69 рублей (+7,6%).
На увеличенные выплаты могут также рассчитывать граждане с I группой инвалидности. Помимо этого произведут перерасчет надбавок к пенсиям для летчиков и шахтеров за тяжелые условия труда.
Новые правила семейной ипотеки
С 1 февраля вступает в действие обновленный порядок семейной ипотеки, направленный на ужесточение контроля за предоставлением жилищных кредитов. Теперь льготная ставка 6% предоставляется один раз на семью, а не каждому супругу по отдельности. При этом оба супруга должны быть созаемщиками, что упрощает учет обязательств и делает схему более прозрачной.
Важно отметить: взять еще один льготный ипотечный кредит семья сможет только после полного закрытия предыдущего займа и при появлении в семье нового ребенка.
Это изменение призвано исключить случаи двойного получения льготных условий и усилить устойчивость кредитной системы.
Новые правила защиты прав потребителей
С февраля 2026 года в России вступают изменения в закон о защите прав потребителей. Обновленные правила призваны четче определять порядок возврата и обмена товара.
Ранее в судах были возможны ситуации, когда продавец не исполнял требования покупателя добровольно, и с него дополнительно взимали штраф — 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя. При этом судам иногда и вовсе приходилось практически интуитивно трактовать, какая из сторон действовала добросовестно, а какая — злоупотребляла правами.
Теперь соответствующие правила уточнили. Штраф в размере 50% не применяется, если неисполнение требований произошло по вине самого потребителя — например, когда он уклонялся от необходимых действий, затягивал процесс или создавал препятствия для урегулирования спора. В таких случаях ответственность с продавца, исполнителя, импортера или уполномоченной организации снимается.
Смысл поправок — ограничить так называемый потребительский экстремизм, когда механизм защиты прав используется не для восстановления справедливости, а ради получения компенсаций. В результате штраф перестает быть автоматическим наказанием, и вместо этого он будет больше зависеть уже от оценки поведения обеих сторон. Для бизнеса это означает более взвешенный и предсказуемый подход со стороны судов.
Упрощенное оформление доверенностей
Одним из нововведений, которое начинает действовать с 1 февраля, станет упрощение процедуры оформления машиночитаемых доверенностей (которые используют с электронной подписью). Новые правила уменьшают объем обязательных персональных данных, необходимых для выдачи необходимой бумаги, что упрощает документооборот, особенно для малого и среднего бизнеса.
Из списка обязательных сведений о представителе исключили реквизиты документа, удостоверяющего личность — то есть паспорта. При желании эти данные можно указать дополнительно. При этом сохраняется требование указывать фамилию, имя и отчество представителя, дату его рождения, а также СНИЛС и ИНН.
