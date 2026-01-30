Что изменится в России с 1 февраля 2026 года: индексация выплат и новые правила защиты прав потребителей

Смысл поправок — ограничить так называемый потребительский экстремизм, когда механизм защиты прав используется не для восстановления справедливости, а ради получения компенсаций. В результате штраф перестает быть автоматическим наказанием, и вместо этого он будет больше зависеть уже от оценки поведения обеих сторон. Для бизнеса это означает более взвешенный и предсказуемый подход со стороны судов.