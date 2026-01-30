Производственный календарь на февраль 2026 года: сколько выходных в самом коротком месяце

В этом материале — разбор праздничных дат, количества рабочих дней и часов в феврале 2026 года, а также практические советы по отпуску.
Как отдыхаем в праздники в феврале 2026 года
Главный государственный праздник февраля — День защитника Отечества, который отмечают 23 февраля. В 2026 году эта дата выпадает на понедельник, поэтому дополнительный перенос выходных не требуется.
В итоге россиян с пятидневной рабочей неделей ждут небольшие каникулы с 21 по 23 февраля, в которых:
- 21 февраля — суббота;
- 22 февраля — воскресенье;
- 23 февраля — понедельник, праздничный нерабочий день.
Сокращенного рабочего дня накануне праздника в этом случае ждать не стоит, так как 22 февраля — и без того выходной.
Производственный календарь на 2026 год: выходные и рабочие дни
С точки зрения производственного календаря февраль 2026 года остается компактным месяцем без переносов, но с одним официальным праздничным днем, выпадающим на понедельник, 23 февраля.
При стандартной пятидневной рабочей неделе в феврале:
- 19 рабочих дней;
- 9 выходных и праздничных дней (включая 23 февраля).
Рабочие дни равномерно распределены по месяцу, а дополнительный выходной в конце третьей недели делает график чуть более комфортным и свободным, чем обычно. Впрочем, после 23 февраля россиян ждет 8 марта, а за ним — полный праздников май, так что время расслабиться будет у всех.
Стоит ли брать отпуск в феврале 2026 года
Февраль считается не самым выгодным месяцем для отпуска с точки зрения расчета отпускных: рабочих дней меньше, чем в длинных месяцах, а стоимость одного рабочего дня выше. При этом у отпуска в феврале есть плюсы:
- можно присоединить отпуск к выходным на 23 февраля;
- февраль удобен для коротких поездок и отдыха вне основных сезонов;
- месяц подходит тем, кто не планирует длительный перерыв, а хочет взять передышку на короткой дистанции.
Таким образом, февраль 2026 года больше подойдет для короткого отпуска, чем для продолжительного отдыха.
Норма часов в феврале 2026 года
Из-за наличия праздничного дня норма рабочего времени в феврале снижена по сравнению с месяцами без государственных праздников.
|40-часовая неделя
|152 часа
|36-часовая неделя
|136,8 часа
|24-часовая неделя
|91,2 часа
Эти значения используются при расчете заработной платы, табеля учета рабочего времени и переработок.