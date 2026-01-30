Ричмонд
Производственный календарь на февраль 2026 года: сколько выходных в самом коротком месяце

Февраль остается самым коротким месяцем года, но многое здесь зависит от того, на какие дни выпадает День защитника Отечества. Производственный календарь на 2026 года помогает заранее понять, как распределяются выходные и сколько смен придется отработать.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Погода в феврале 2026
Источник: Freepik.com

В этом материале — разбор праздничных дат, количества рабочих дней и часов в феврале 2026 года, а также практические советы по отпуску.

Как отдыхаем в праздники в феврале 2026 года

Главный государственный праздник февраля — День защитника Отечества, который отмечают 23 февраля. В 2026 году эта дата выпадает на понедельник, поэтому дополнительный перенос выходных не требуется.

В итоге россиян с пятидневной рабочей неделей ждут небольшие каникулы с 21 по 23 февраля, в которых:

  • 21 февраля — суббота;
  • 22 февраля — воскресенье;
  • 23 февраля — понедельник, праздничный нерабочий день.

Сокращенного рабочего дня накануне праздника в этом случае ждать не стоит, так как 22 февраля — и без того выходной.

Производственный календарь на 2026 год: выходные и рабочие дни

С точки зрения производственного календаря февраль 2026 года остается компактным месяцем без переносов, но с одним официальным праздничным днем, выпадающим на понедельник, 23 февраля.

Производственный календарь на 2026 год
Источник: Новости Mail

При стандартной пятидневной рабочей неделе в феврале:

  • 19 рабочих дней;
  • 9 выходных и праздничных дней (включая 23 февраля).

Рабочие дни равномерно распределены по месяцу, а дополнительный выходной в конце третьей недели делает график чуть более комфортным и свободным, чем обычно. Впрочем, после 23 февраля россиян ждет 8 марта, а за ним — полный праздников май, так что время расслабиться будет у всех.

Стоит ли брать отпуск в феврале 2026 года

Февраль считается не самым выгодным месяцем для отпуска с точки зрения расчета отпускных: рабочих дней меньше, чем в длинных месяцах, а стоимость одного рабочего дня выше. При этом у отпуска в феврале есть плюсы:

  • можно присоединить отпуск к выходным на 23 февраля;
  • февраль удобен для коротких поездок и отдыха вне основных сезонов;
  • месяц подходит тем, кто не планирует длительный перерыв, а хочет взять передышку на короткой дистанции.

Таким образом, февраль 2026 года больше подойдет для короткого отпуска, чем для продолжительного отдыха.

Норма часов в феврале 2026 года

Из-за наличия праздничного дня норма рабочего времени в феврале снижена по сравнению с месяцами без государственных праздников.

40-часовая неделя
152 часа
36-часовая неделя
136,8 часа
24-часовая неделя
91,2 часа

Эти значения используются при расчете заработной платы, табеля учета рабочего времени и переработок.