В Башкирии до вечера ограничили движение на двух дорогах: все из-за непогоды

В Башкирии ввели временное ограничение движения для грузовиков и пассажирского транспорта на двух участках автомобильных дорог. Ограничение начало действовать с 15:30 и продлится до 21:00. Об этом сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.