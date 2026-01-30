Ричмонд
-10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии до вечера ограничили движение на двух дорогах: все из-за непогоды

В Башкирии ограничили движение на дорогах из Дюртюлей до Нефтекамска и Бураево.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ввели временное ограничение движения для грузовиков и пассажирского транспорта на двух участках автомобильных дорог. Ограничение начало действовать с 15:30 и продлится до 21:00. Об этом сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Решение связано с неблагоприятными погодными условиями: снегопадом, сильным ветром, низовой метелью и плохой видимостью.

Ограничение введено на следующих участках:

— на региональной автодороге Дюртюли — Нефтекамск с нулевого по 39 километр (на территории Дюртюлинского и Краснокамского районов);

— дороги межмуниципального значения Дюртюли — Бураево с нулевого по 27 километр (на территории Дюртюлинского района).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.