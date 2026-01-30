В Башкирии до вечера ограничили движение на двух дорогах: все из-за непогоды

В Башкирии ввели временное ограничение движения для грузовиков и пассажирского транспорта на двух участках автомобильных дорог. Ограничение начало действовать с 15:30 и продлится до 21:00. Об этом сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.
Решение связано с неблагоприятными погодными условиями: снегопадом, сильным ветром, низовой метелью и плохой видимостью.
Ограничение введено на следующих участках:
— на региональной автодороге Дюртюли — Нефтекамск с нулевого по 39 километр (на территории Дюртюлинского и Краснокамского районов);
— дороги межмуниципального значения Дюртюли — Бураево с нулевого по 27 километр (на территории Дюртюлинского района).
