Стало известно, где отключат свет с 31 января по 2 февраля

31.01.2026 года с 08−00 до 17−00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Кротково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Полевая, ул. Центральная);
31.01.2026 года с 08−00 до 17−00 (местного времени):
Борский район:
с. Коноваловка (ул. Молодежная, ул. Верхне-Ленинская, ул. Рабочая, ул. Октябрьская);
01.02.2026 года с 10−00 до 12−00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Жигули (ул. Молодёжная, ул. Первомайская, ул. Строительная);
02.02.2026 года с 08−00 до 17−00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Кротково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Центральная);
02.02.2026 года с 11−00 до 14−00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Филипповка.
02.02.2026 года с 11−00 до 14−00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Трофимовка.
02.02.2026 года с 11−00 до 14−00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Каменный Дол.
02.02.2026 года с 13−00 до 17−00 местного времени
Нефтегорский район:
с. Дмитриевка (ул. Водная, ул. Школьная);
02.02.2026 года с 09−00 до 13−00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Домашка (ул. Красносамарская, ул. Дачная, ул. Самарская);
02.02.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Парфеновка (ул. Тверская, ул. Садовая);
02.02.2026 года с 09−00 до 15−00 (местного времени):
Елховский район:
с. Тукшум.
02.02.2026 года с 09−00 до 15−00 (местного времени):
Елховский район:
с. Горностаевка.
02.02.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка (ул. Калиновая, ул. Янтарная, ул. Радужная, ул. Лучистая, проезд Луговой);
02.02.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им Ленина Удача;
02.02.2026 года с 10−00 до 14−00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Зеленовка (ул. Лесная, ул. Парковая, ул. Рабочая);
02.02.2026 года с 10−00 до 13−00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Жигули (ул. Бахиловская, ул. Магистральная, ул. Советская);
02.02.2026 года с 13−00 до 15−00 (местного времени):
Ставропольский район:
мкр. Александровское поле (ул. Кольцова, ул. Кооперативная, ул. Краевая, ул. Кутузова, ул. Рабочая, ул. Советская);
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.