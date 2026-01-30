Ричмонд
Стало известно, где отключат свет с 31 января по 2 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» — «Самарские РС» неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику.

31.01.2026 года с 08−00 до 17−00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Кротково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Полевая, ул. Центральная);

31.01.2026 года с 08−00 до 17−00 (местного времени):

Борский район:

с. Коноваловка (ул. Молодежная, ул. Верхне-Ленинская, ул. Рабочая, ул. Октябрьская);

01.02.2026 года с 10−00 до 12−00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Молодёжная, ул. Первомайская, ул. Строительная);

02.02.2026 года с 08−00 до 17−00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Кротково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Центральная);

02.02.2026 года с 11−00 до 14−00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Филипповка.

02.02.2026 года с 11−00 до 14−00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Трофимовка.

02.02.2026 года с 11−00 до 14−00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Каменный Дол.

02.02.2026 года с 13−00 до 17−00 местного времени

Нефтегорский район:

с. Дмитриевка (ул. Водная, ул. Школьная);

02.02.2026 года с 09−00 до 13−00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Домашка (ул. Красносамарская, ул. Дачная, ул. Самарская);

02.02.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Парфеновка (ул. Тверская, ул. Садовая);

02.02.2026 года с 09−00 до 15−00 (местного времени):

Елховский район:

с. Тукшум.

02.02.2026 года с 09−00 до 15−00 (местного времени):

Елховский район:

с. Горностаевка.

02.02.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Калиновая, ул. Янтарная, ул. Радужная, ул. Лучистая, проезд Луговой);

02.02.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина Удача;

02.02.2026 года с 10−00 до 14−00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Зеленовка (ул. Лесная, ул. Парковая, ул. Рабочая);

02.02.2026 года с 10−00 до 13−00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Бахиловская, ул. Магистральная, ул. Советская);

02.02.2026 года с 13−00 до 15−00 (местного времени):

Ставропольский район:

мкр. Александровское поле (ул. Кольцова, ул. Кооперативная, ул. Краевая, ул. Кутузова, ул. Рабочая, ул. Советская);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.