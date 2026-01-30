В Ростовской области расширят список пунктов медосвидетельствования водителей

На совещании отметили, что сейчас удаленность действующих пунктов освидетельствования в некоторых районах составляет более 100 км. В таких условиях сотрудники ДПС вынуждены периодически отвлекаться от патрулирования, из-за необходимости добираться до подобных пунктов.