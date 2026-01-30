В Ростовской области расширят список пунктов медосвидетельствования водителей

В Ростовской области расширят перечень медицинских учреждений, имеющих право проверять водителей на опьянение. Решение приняли на специальном межведомственном совещании при участии представителей донского минтранса и Госавтоинспекции.
Появление новых пунктов медосвидетельствования поможет контролировать состояние здоровья водителей, доставленных в больницы после аварий. Ранее это не всегда делали в ряде крупных городов и районов.
На совещании отметили, что сейчас удаленность действующих пунктов освидетельствования в некоторых районах составляет более 100 км. В таких условиях сотрудники ДПС вынуждены периодически отвлекаться от патрулирования, из-за необходимости добираться до подобных пунктов.
Несмотря на снижение количества аварий с участием нетрезвых водителей и тяжести последствий, сложности с медицинским контролем на дорогах остаются актуальными.
— Совместная работа с ГАИ и минздравом направлена на повышение защищенности всех участников дорожного движения. Расширение сети медорганизаций позволит оперативно и качественно оценивать состояние водителей, — подчеркнул заместитель министра транспорта Ростовской области Христофор Ермашов.
Также в ходе обсуждения решили рассмотреть вопрос об изменениях в законодательстве для пресечения случаев уклонения водителей от прохождения медосмотра.
