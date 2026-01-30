В Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке Гагарина

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в текущем году завершится благоустройство трех общественных территорий: парка культуры и отдыха имени Гагарина и сквера Победы в Симферополе, а также сквера по улице Коммунальной в пгт Нижнегорский. В августе 2025 года Крым участвовал во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.