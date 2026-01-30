В Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке Гагарина

«В настоящее время осуществляется активный демонтаж старого плиточного покрытия и бордюрного камня, освобождая пространство для укладки новых материалов», — говорится в сообщении.
Особое внимание уделяется формированию комфортной зоны отдыха — рядом с прудом появятся многоуровневые скамейки.
«Эти уютные места отдыха будут располагаться прямо за пирсом с катамаранами», — добавили в пресс-службе.
Работы по благоустройству в самом крупном парке крымской столицы — им. Ю. А. Гагарина — начались летом 2025 года. Строители уложили более 15 тысяч «квадратов» тротуарной плитки, установили свыше 10 тысяч погонных метров бортового камня, проложили 190 метров ливневой канализации, 2,5 км слаботочного кабеля и 3,6 км силового кабеля, смонтировали систему автополива.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в текущем году завершится благоустройство трех общественных территорий: парка культуры и отдыха имени Гагарина и сквера Победы в Симферополе, а также сквера по улице Коммунальной в пгт Нижнегорский. В августе 2025 года Крым участвовал во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.