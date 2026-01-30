В Нижнеудинске работникам коммунальной фирмы выплатили более 40 млн рублей

В Нижнеудинске работникам коммунального предприятия выплатили долги по зарплате в размере более 40 миллионов рублей. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры, в мае и июне 2025 года 243 сотрудника, которые ранее занималось теплоснабжением, не получили полный доход при увольнении.