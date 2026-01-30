В Нижнеудинске работникам коммунальной фирмы выплатили более 40 млн рублей

В Нижнеудинске работникам коммунального предприятия выплатили долги по зарплате в размере более 40 миллионов рублей. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры, в мае и июне 2025 года 243 сотрудника, которые ранее занималось теплоснабжением, не получили полный доход при увольнении.
— Причиной стали недостатки в управлении дебиторской задолженностью и задержка с возмещением расходов за предоставленные услуги населению, — пояснили в ведомстве.
Прокуратура направила завела дело об административном правонарушении за невыплату зарплаты в установленный срок. В итоге руководитель организации был оштрафован на 18 тысяч рублей. А уволенным сотрудникам доплатили положенные деньги.
