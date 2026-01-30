Путин подписал закон, упрощающий порядок перераспределения земель в России

Новый закон уточняет, что размер этой платы теперь может рассчитываться на основании кадастровой стоимости исходного или образуемого земельного участка пропорционально увеличению площади частного участка. При этом органы госвласти и местного самоуправления будут вправе определить категории граждан, с которых такая плата не взимается.