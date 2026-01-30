Создан VR-тренажер для развития естественной циркуляции жидкости в канале

Сейчас виртуальный тренажер внедряется в учебный процесс Института ядерной энергетики и технической физики (ИЯЭиТФ) НГТУ им. Р. Е. Алексеева, по заказу которого и велась разработка. Тренажер также незаменим в подготовке будущих специалистов. Это так называемый цифровой двойник реального лабораторного стенда. Инженеры и операторы могут проводить сотни экспериментов, совершать ошибки и анализировать последствия без малейшего риска для себя и без затрат на дорогостоящее оборудование, энергию и ремонт.