Создан VR-тренажер для развития естественной циркуляции жидкости в канале

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 января. /ТАСС/. Ученые Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) создали виртуальный тренажер процесса развития естественной циркуляции жидкости в канале. Программа может применяться для обеспечения безопасности АЭС, сообщили в Минобрнауки РФ.
«Главная особенность — это интеграция математической модели физического процесса в интерактивную VR-среду. Новая программа рассчитывает параметры в реальном времени. Она обрабатывает данные расхода воды и выдает точные температурные значения на виртуальных датчиках. Кроме того, ученые Политеха внедрили информационную модель, которая дает контекстные подсказки по каждому элементу оборудования в отличие от прежних моделей», — говорится в сообщении.
Как отметили в вузе, синхронизация математики с графическим движком стала самым сложным этапом в разработке. Ряд сотрудников отвечал за теоретическую базу и математическое описание процессов, обеспечив точность того, как тренажер реагирует на вводные данные — расход воды и напряжение. Остальные ученые следили за переносом данных в код и их визуализацию в VR таким образом, чтобы поведение виртуального стенда полностью соответствовало реальной физике, но при этом программа работала плавно и интерактивно.
Новая программа для ЭВМ актуальна и может применяться для безопасности АЭС. Естественная циркуляция — ключевой механизм, который позволяет отводить тепло от активной зоны реактора даже в нештатных ситуациях. Тренажер позволяет глубоко изучать и отрабатывать этот процесс. Также проект будет полезен для науки и проектирования. Программа дает возможность заглянуть внутрь работающей системы, увидеть скрытые процессы и протестировать различные режимы, что полезно как для исследователей, так и для конструкторов нового оборудования.
Сейчас виртуальный тренажер внедряется в учебный процесс Института ядерной энергетики и технической физики (ИЯЭиТФ) НГТУ им. Р. Е. Алексеева, по заказу которого и велась разработка. Тренажер также незаменим в подготовке будущих специалистов. Это так называемый цифровой двойник реального лабораторного стенда. Инженеры и операторы могут проводить сотни экспериментов, совершать ошибки и анализировать последствия без малейшего риска для себя и без затрат на дорогостоящее оборудование, энергию и ремонт.