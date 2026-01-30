«Это было время, полное вызовов»: Олег Астахов покинул должность мэра Кумертау

Мэр башкирского города Кумертау Олег Астахов сложил свои полномочия, завершив двухлетний срок работы на этом посту. Об этом он заявил на своей личной странице в социальных сетях.
Астахов отметил, что этот период стал временем серьезных испытаний и свершений для него и его команды. Он поблагодарил кумертаусцев за поддержку и активное участие в жизни города, подчеркнув, что именно благодаря жителям удается делать Кумертау лучше, современнее и комфортнее.
При этом экс-мэр заявил, что планирует принять участие в предстоящем конкурсе на замещение должности главы администрации городского округа на общих условиях.
