Ричмонд
-10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это было время, полное вызовов»: Олег Астахов покинул должность мэра Кумертау

В Башкирии ушел с поста мэр Кумертау Олег Астахов.

Источник: Комсомольская правда

Мэр башкирского города Кумертау Олег Астахов сложил свои полномочия, завершив двухлетний срок работы на этом посту. Об этом он заявил на своей личной странице в социальных сетях.

Астахов отметил, что этот период стал временем серьезных испытаний и свершений для него и его команды. Он поблагодарил кумертаусцев за поддержку и активное участие в жизни города, подчеркнув, что именно благодаря жителям удается делать Кумертау лучше, современнее и комфортнее.

При этом экс-мэр заявил, что планирует принять участие в предстоящем конкурсе на замещение должности главы администрации городского округа на общих условиях.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.