Виталий Хоценко оценил инвестиционный потенциал Марьяновского района

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с главой Марьяновского района Аркадием Ефименко, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития территории и реализации инвестиционных инициатив. Особое внимание было уделено достижениям в сельском хозяйстве, где район демонстрирует высокие показатели в растениеводстве и животноводстве, а также проектам по ремонту дорог, газификации и благоустройству населенных пунктов.