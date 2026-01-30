Виталий Хоценко оценил инвестиционный потенциал Марьяновского района

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с главой Марьяновского района Аркадием Ефименко, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития территории и реализации инвестиционных инициатив. Особое внимание было уделено достижениям в сельском хозяйстве, где район демонстрирует высокие показатели в растениеводстве и животноводстве, а также проектам по ремонту дорог, газификации и благоустройству населенных пунктов.
Марьяновский район стал одним из немногих муниципалитетов региона, полностью внедривших все десять элементов муниципального инвестиционного стандарта. Это позволило сформировать прозрачную систему взаимодействия органов власти и бизнеса, а также снизить административные барьеры для предпринимателей. В настоящее время на территории района реализуется 17 инвестиционных проектов общим объемом вложений 4,1 млрд рублей.
«Сегодня в муниципалитете реализуется 17 инвестпроектов с объемом вложений 4,1 млрд рублей. Кроме того, уже сформированы предложения для потенциальных инвесторов по созданию кирпичного завода, овцеводческого комплекса и семейной молочной фермы», — отметил Виталий Хоценко.
Губернатор также порекомендовал руководству района усилить внимание к развитию придорожного сервиса и туристической отрасли, что позволит создать дополнительные точки роста для местной экономики и повысить привлекательность территории для посетителей. Встреча подтвердила курс региональных властей на системную поддержку муниципалитетов в привлечении инвестиций и создании благоприятных условий для ведения бизнеса.