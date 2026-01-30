Установлено, что южная и северная части Камчатки имеют разное происхождение

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Ученые из Москвы и Дальнего Востока установили, что Южная Камчатка не претерпевала значительных горизонтальных перемещений за последние 19 млн лет, сообщили в пресс-службе Камчатского государственного университета (КамГУ) им. Витуса Беринга. Таким образом доказано, что южная и северная части Камчатки имеют разную историю формирования.
«Камчатка состоит из тектонических блоков с разной историей формирования. Северная часть полуострова, включая полуострова Шипунский, Кроноцкий и Камчатский мыс, сложена блоками, которые когда-то были островными дугами в океане и затем присоединились к континенту. Тогда как Южная Камчатка формировалась на широтах, близких к современным, и не испытывала значительных горизонтальных перемещений за последние 19 млн лет», — привели в пресс-службе мнение ученых.
До сих пор история формирования тектонических плит, на которых стоит Камчатка, является предметом дискуссии в научных кругах. По разным теориям, Южная Камчатка рассматривается либо как часть Олюторско-Камчатской складчатой системы с наложенным неогеновым вулканическим поясом, либо как продолжение Курильской островной дуги, существующей со времен олигоцена (около 34−23 млн лет назад), либо как самостоятельный тектонический блок.
Полевые работы и палеомагнитные исследования.
В работе участвовали сотрудники КамГУ с коллегами из Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН и Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. Они провели первое детальное палеомагнитное исследование миоценовых (формировавшихся примерно от 23 до 5 млн лет назад) магматических пород Южной Камчатки.
Исследователи изучили магматические образования Прибрежного вулканического комплекса, который широко распространен на Тихоокеанском побережье Южной Камчатки. В ходе полевых работ было отобрано более 500 ориентированных образцов из 50 точек в разных районах, от бухты Мутной на юге до долины реки Паратунки на севере. Образцы представляли породы разного состава, от базальтов до риолитов, возрастом от 19 до 13 млн лет.
Ученые использовали палеомагнитный метод, основанный на изучении остаточной намагниченности горных пород, которая фиксирует параметры магнитного поля Земли в момент их формирования.
Как удалось установить, большая часть опробованных вулканитов сформировалась до основной фазы тектонических деформаций, связанных с аккрецией (сдвигом) Кроноцкого островодужного террейна 10−5 млн лет назад. Часть изученных тел содержит постскладчатую намагниченность и, возможно, представляет собой продукты более молодых эпизодов магматизма. Это указывает на отсутствие значимых широтных перемещений Южной Камчатки после формирования Прибрежного вулканического комплекса.
Южная Камчатка, согласно выводу ученых, не смещалась в широтном направлении как минимум последние 19 млн лет и сформировалась примерно там же, где находится сейчас. Её миоценовые вулканы сформировались на современных широтах (около 52 градусов северной широты), в отличие от северных блоков полуострова, которые были присоединены из океана. Результаты исследования, выполненного при поддержке Российского научного фонда, опубликованы в научном журнале «Физика Земли».