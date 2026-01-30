Установлено, что южная и северная части Камчатки имеют разное происхождение

Южная Камчатка, согласно выводу ученых, не смещалась в широтном направлении как минимум последние 19 млн лет и сформировалась примерно там же, где находится сейчас. Её миоценовые вулканы сформировались на современных широтах (около 52 градусов северной широты), в отличие от северных блоков полуострова, которые были присоединены из океана. Результаты исследования, выполненного при поддержке Российского научного фонда, опубликованы в научном журнале «Физика Земли».