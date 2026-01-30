Более 300 мигрантов отправили из Ставрополья домой в 2025 году

Как пишет ИА StavropolMedia со ссылкой на ГУ ФССП по краю, иностранцев доставили до пункта пропуска через границу.
Легально граждане других государств могут находиться на территории РФ 90 суток, если не требуется виза. Приехать повторно иностранцы могут не сразу, а лишь через 90 дней.
Ранее сообщалось, что мигранту будут отказывать в гражданстве России и получении вида на жительство, если в родной стране он совершил преступление, предусмотренное УК РФ. Такой законопроект МВД одобрил кабмин. При подаче заявления с мигрантов также планируют требовать справку об отсутствии судимости, и иностранец будет обязан сам получить соответствующий документ у себя на родине.