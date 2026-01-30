Более 300 мигрантов отправили из Ставрополья домой в 2025 году

Ранее сообщалось, что мигранту будут отказывать в гражданстве России и получении вида на жительство, если в родной стране он совершил преступление, предусмотренное УК РФ. Такой законопроект МВД одобрил кабмин. При подаче заявления с мигрантов также планируют требовать справку об отсутствии судимости, и иностранец будет обязан сам получить соответствующий документ у себя на родине.