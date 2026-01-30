Учительницу, впавшую в кому в Египте, доставили в Казань

Ранее сын женщины Руслан Гардиханов рассказал РИА Новости, что его мать впала в кому из-за инсульта, произошедшего сразу по прилете в Шарм-эш-Шейх 4 января. В аэропорту женщина почувствовала себя плохо, у нее сильно болела голова, была одышка, через какое-то время остановилось сердце. Врачи приехали быстро, реанимировали. После томографии в больнице врачи сообщили, что произошел инсульт, обширное кровоизлияние.