В Сербии изъяли наркотики и оружие после рейда на сельскохозяйственную компанию

Португальские власти 27 января перехватили в Северной Атлантике подводную лодку наркомафии с наркотиками на борту. Субмарина, которая направлялась в Европу из Латинской Америки, была задержана более чем в 400 км от Азорских островов. По данным издания, лодка перевозила почти 9 т кокаина, стоимость которого оценивается в £520 млн (около 54 млрд рублей).