Ричмонд
-10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сербии изъяли наркотики и оружие после рейда на сельскохозяйственную компанию

Сербские правоохранительные органы изъяли 5 т марихуаны и пять единиц оружия в рамках рейда на небольшую сельскохозяйственную фирму в деревне в центре страны. Об этом 30 января сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел страны.

Источник: AP 2024

«Это самое масштабное изъятие [за всю историю страны]», — сообщил глава сербского МВД Ивица Дачич.

Министр добавил, что в ходе рейда также арестовали двух человек, но один подозреваемый до сих пор находится на свободе. Помимо наркотиков было изъято четыре автомата и один гранатомет.

Издание отмечает, что Сербия стремится вступить в Европейский союз (ЕС), поэтому в последние годы страна активизировала борьбу с незаконным оборотом и производством наркотиков. Большая часть наркотиков поступает в Сербию с Ближнего Востока и из Латинской Америки.

Португальские власти 27 января перехватили в Северной Атлантике подводную лодку наркомафии с наркотиками на борту. Субмарина, которая направлялась в Европу из Латинской Америки, была задержана более чем в 400 км от Азорских островов. По данным издания, лодка перевозила почти 9 т кокаина, стоимость которого оценивается в £520 млн (около 54 млрд рублей).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.