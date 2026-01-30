В Сербии изъяли наркотики и оружие после рейда на сельскохозяйственную компанию

«Это самое масштабное изъятие [за всю историю страны]», — сообщил глава сербского МВД Ивица Дачич.
Министр добавил, что в ходе рейда также арестовали двух человек, но один подозреваемый до сих пор находится на свободе. Помимо наркотиков было изъято четыре автомата и один гранатомет.
Издание отмечает, что Сербия стремится вступить в Европейский союз (ЕС), поэтому в последние годы страна активизировала борьбу с незаконным оборотом и производством наркотиков. Большая часть наркотиков поступает в Сербию с Ближнего Востока и из Латинской Америки.
Португальские власти 27 января перехватили в Северной Атлантике подводную лодку наркомафии с наркотиками на борту. Субмарина, которая направлялась в Европу из Латинской Америки, была задержана более чем в 400 км от Азорских островов. По данным издания, лодка перевозила почти 9 т кокаина, стоимость которого оценивается в £520 млн (около 54 млрд рублей).
